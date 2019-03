LIVE Porto-Roma, diretta risultato in tempo reale Champions League: le probabili formazioni

17:05- Formazione ufficiale Porto: in attesa di comunicazione

17:05- Formazione ufficiale Roma: in attesa di comunicazione

17:05- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Porto-Roma, gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2018/2019

Questa sera, alle ore 21:00, all’Estadio do Dragao di Porto i Dragoni ospiteranno la Roma per quello che sarà il match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’andata la squadra di Di Francesco ha vinto grazie alla splendida doppietta di Zaniolo (il più giovane italiano a siglare due gol nell’Europa che conta). Ma nonostante ciò, a causa del gol subito da Adrian a dieci minuti dal termine, il discorso qualificazione è tutt’altro che sicuro. Infatti, al Porto basterebbe vincere con il minimo scarto (1-0) per conquistare il pass per i quarti di finale. Dunque, per evitare che ciò accada, come ha dichiarato Di Francesco in conferenza stampa, per la Roma sarà fondamentale prestare molta attenzione alla fase difensiva, evitando gli svarioni più volte evidenziatisi nel corso di questa stagione.

Il rendimento esterno dei capitolini, finora è stato tutt’altro che saltante. I giallorossi, infatti, hanno fatto registrare 6 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte. Non è andata certo meglio in Champions League, dove la Roma è riuscita a vincere soltanto sul campo del CSKA, perdendo sia contro il Real, sia contro il Viktoria Plzen. Al contrario, il Porto in casa ha subito soltanto 3 k.o. in 22 match contro Guimaraes, Sporting Lisbona e Benfica. Questa sera Porto e Roma si affronteranno per la sesta volta. Nei cinque precedenti il bilancio è nettamente favorevole ai Dragoni che conducono con 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta.

Porto-Roma, le probabili formazioni

Porto(4-3-3): Casillas; Militao, Pepe, Felipe, Telles; Herrera, D. Pereira, Otavio; Corona, Marega, Brahimi. All.: Conceicao

Panchina: Vana, Maxi Pereira, Bruno Costa, Hernani, Adrian Lopez, André Pereira, Tiquinho Soares.

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Marcano, Kolarov; Cristante, De Rossi; Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, Perotti. All.: Di Francesco

Panchina: Mirante, Fazio, Jesus, Kardsdorp, Nzonzi, El Shaarawy, Schick.

Arbitro: Cakir. Assistenti: Duran e Ongun. Quarto uomo: Özkahy. Al Var: Marciniak coadiuvato da Gil.

A tra poco con il LIVE Porto-Roma