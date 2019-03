CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE DI PORTOGALLO-SERBIA

European Qualifiers, Portogallo-Serbia 1-1: all’Estadio da Luz i lusitani impattano contro la selezione balcanica. Vantaggio di Tadic su rigore al 7′, pareggio di Danilo al 42′.

Paura per l’infortunio occorso a Cristiano Ronaldo: si teme un possibile stiramento.

Il Portogallo sale a quota 2 punti, primo punto invece per la Serbia: guida il girone B l’Ucraina, che ha sconfitto il Lussemburgo per 2-1.

VIDEO HIGHLIGHTS PORTOGALLO-SERBIA | EUROPEAN QUALIFIERS

In attesa del video

Tabellino Portogallo-Serbia

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro; William Carvalho, Danilo, Rafa Silva (84′ Gonçalo Guedes); Cristiano Ronaldo (30′ Pizzi), Dyego Sousa (58′ André Silva), Bernardo Silva. A disposizione: José Sà (P), Beto (P), Fonte, Joao Moutinho, Joao Mario, Diogo Jota, Ruben Neves, Mario Rui, Semedo. Commissario tecnico: Fernando Santos

SERBIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Rukavina, Milenkovic, Spajic, Mladenovic; Gacinovic (21′ Radonjic), Maksimovic; Lazovic (69′ Zivkovic), Tadic, Ljajic (87′ Milinkovic-Savic); Mitrovic. A disposizione: Rajkovic (P), Vasiljevic (P), Gajic, Zivkovic, Jovic, Mitrovic, Veljkovic, Lukic, Radonjic, Jovicic, Pavkov. Commissario tecnico: Mladen Krstajic

ARBITRO: Szymon Marciniak (POL) – Assistenti: Pawel Sokoinicki (POL)-Tomasz Listkiewicz (POL) – Quarto uomo: Tomarz Musial (POL)

MARCATORI: 7′ Tadic (S), 42′ Danilo (P)

NOTE: Ammoniti Pepe (P), Mladenovic (S), Spajic (S)

ANGOLI: 5-4

RECUPERO: 3′ p.t., 5′ s.t.

Portogallo-Serbia, il racconto del match (Secondl Tempo)

97′ – Termina il match

95′ – Pepe calcia a lato

90′ – Guerreiro calcia fuori

90′ – Cinque minuti di recupero

87′ – TERZA SOSTITUZIONE SERBIA! Entra Milinkovic-Savic, esce Ljajic

87′ – Ammonito Tadic

84′ – TERZA SOSTITUZIONE PORTOGALLO! Entra Gonçalo Guedes, esce Rafa Silva

80′ – Ammonito Spajic

78′ – Joao Cancelo calcia fuori

77′ – Ammonito Mladenovic

72′ – Occasione per Tadic, che spreca la palla del vantaggio

70′ – Conclusione di William Carvalho, palla sul fondo

69′ – SECONDA SOSTITUZIONE SERBIA! Entra Živković, esce Lazović

63′ – Conclusione di Pepe, palla sul fondo

58′ – SECONDA SOSTITUZIONE PORTOGALLO! Entra André Silva, esce Dyego Sousa

57′ – Conclusione di Danilo, palla fuori

56′ – Ci prova Ljajic, palla fuori

52′ – Tiro impreciso di Dyego Sousa

50′ – Radonjic calcia a lato

49′ – Conclusione di Lazovic, parata di Rui Patricio

46′ – Iniziato il secondo tempo all’Estadio da Luz

21.40: L’appuntamento è tra qualche minuto per seguire il secondo tempo del match

Portogallo-Serbia, il racconto del match (Primo Tempo)

49′ – Termina il primo tempo

48′ – Conclusione imprecisa di Lazovic

46′ – Ammonito Pepe

45′ – Tre minuti di recupero

44′ – Conclusione sul fondo di Tadic

42′ – PAREGGIO PORTOGALLO! In rete Danilo

38′ – Tiro impreciso di Dyego Sousa: il Portogallo fatica a trovare la rete del pareggio

35′ – William Carvalho calcia a lato

30′ – PRIMA SOSTITUZIONE PORTOGALLO! Esce l’infortunato Ronaldo (possibile stiramento) entra Pizzi

21′ – PRIMA SOSTITUZIONE SERBIA! Radonjić subentra a Gaćinović

20′ – Conclusione di Mitrovic, para Rui Patricio

15′ – Occasione importante per Rafa Silva, nuova risposta di Dmitrovic

12′ – Conclusione di Ronaldo, respinge nuovamente Dmitrovic

9′ – Conclusione di Cristiano Ronaldo, para Dmitrovic

7′ – RETE SERBIA! Dagli undici metri Tadic non sbaglia

7′ – RIGORE SERBIA! Rui Patricio atterra Gacinovic: penalty per i serbi

1′ – Iniziato il match all’Estadio da Luz

19.28: Le formazioni ufficiali

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro; William Carvalho, Danilo, Rafa Silva; Cristiano Ronaldo, Dyego Sousa, Bernardo Silva

SERBIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Rukavina, Milenkovic, Spajic, Mladenovic; Gacinovic, Maksimovic; Lazovic, Tadic, Ljajic; Mitrovic

All’esordio nelle qualificazioni agli Europei del 2020, il Portogallo di Cristiano Ronaldo ha clamorosamente impattato contro l’Ucraina: davvero inaspettato lo 0-0 che è scaturito in Ucraina, frutto sostanzialmente delle parate di Pyatov, che ha salvato più volte il risultato.

Questa sera i lusitani devono necessariamente fare risultato, per evitare di complicare il cammino sin dalle prime gare: contro la Serbia di Milinkovic-Savic non sarà facile, soprattutto perché è una squadra ostica, che annovera tra le sue fila alcuni talenti interessanti, tra cui anche Jovic, punta dell’Eintracht Francoforte, oggetto del desiderio di numerosi top club europei.

Agli ospiti tuttavia mancheranno due pedine importanti come Kolarov e Matic: in campo potrebbero giocare i due “italiani”, ossia il difensore del Napoli Maksimovic e quello della Fiorentina Milenkovic.

Probabili formazioni Portogallo-Serbia

PORTOGALLO (4-4-2): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro; Bernardo Silva, Danilo Pereira, Joao Mario, Neves; Andrè Silva, Cristiano Ronaldo

SERBIA (4-1-4-1): Dmitrovic; Rukavina, Milenkovic, Spajic, Bogosavac; Maksimovic; Tadic, Lukic, Milinkovic-Savic, Ljajic; Jovic