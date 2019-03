LIVE SIENA-GOZZANO: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA IN TEMPO REALE

12.25: Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Siena-Gozzano, match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C Girone A

Siena-Gozzano, la presentazione del match

Obiettivo playoff: in un modo o in un altro la gara Siena-Gozzano metterà in palio punti importanti per il raggiungimento del miglior posizionamento possibile per gli spareggi promozione. La sfida di scena questo pomeriggio allo stadio Artemio Franchi avrà inizio alle ore 16.30 e rappresenta un importante banco di prova per le compagini in campo.

I bianconeri del tecnico Michele Mignani sono reduci dal successo di lunedì scorso contro la Pistoiese per 0-2: i toscani hanno conseguito quattordici risultati utili consecutivi, realizzando otto successi e sei pareggi, che di fatto hanno rilanciato la compagine della presidentessa Anna Durio nelle zone alte della classifica, in piena zona playoff. Attualmente la Robur occupa la quinta posizione in classifica a quota 45 punti, frutto di undici successi, dodici pareggi e tre sconfitte.

Il Gozzano invece è reduce dal ko di Vicenza per 2-0, il secondo nelle ultime tre gare: sono appena quattro i punti conquistati nelle recenti uscite stagionali, con la vittoria che manca dal 6 febbraio, in cui i rossoblu superarono di misura l’AlbinoLeffe tra le mura amiche.

In classifica il club piemontese occupa l’undicesima posizione a quota 31 punti, risultato di sei successi, tredici pareggi e otto sconfitte, a ridosso dalla zona playoff, distante appena due lunghezze. Un successo sui toscani potrebbe concretamente rilanciare le ambizioni della compagine neopromossa.

A dirigere l’incontro Siena-Gozzano è stato designato il signor Mario Davide Arace della sezione di Lugo di Romagna, coadiuvato dagli assistenti Emanuele Bocca della sezione di Caserta ed Amedeo Fine della sezione di Battipaglia.

Probabili formazioni Siena-Gozzano

Di seguito le probabili formazioni dell’incontro:

SIENA (4-3-1-2): Contini; Pedrelli, D’Ambrosio, Varga, Zanon; Bulevardi, Arrigoni, Gerli; Guberti; Aramu, Gliozzi. A disposizione: Melgrati, Gorini, Imperiale, Esposito, Chiossi, Vassallo, Di Livio, Sbrissa, Cesarini, Cianci, Fabbro. Allenatore: Michele Mignani

GOZZANO (3-5-2): Casadei; Gigli, Mangraviti, Rizzo; Petris, Messias, Grossi, Graziano, Tumminelli; Carletti, Rolfini. A disposizione: Casadei, Giuliani, Secondo, Romeo, Mané, Acunzo, Salvestroni, Bruzzaniti, Libertazzi, Bruschi. Allenatore: Antonio Soda

