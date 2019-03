LIVE SVIZZERA-DANIMARCA: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA IN TEMPO REALE

19.39: Le formazioni ufficiali

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Mbabu, Elvedi, Alkanji, Rodriguez; Zakaria, Xhaka, Freuler; Embolo, Ajeti, Zuber

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, M. Jorgensen, Stryger Larsen; Schone, Eriksen, Delaney; Y. Poulsen, N. Jorgensen, Braithwaite

Il gruppo D delle qualificazioni per gli Europei del 2020 propone l’interessante sfida Svizzera-Danimarca, una sorta di scontro diretto che può valere l’accesso alla fase finale della competizione continentale.

Nel girone sono state inserite anche Irlanda, Georgia e soprattutto la matricola Gibilterra: un raggruppamento tuttavia non particolarmente irresistibile, ragion per cui le due selezioni in campo questa sera al St. Jakob Park di Basilea si contenderanno con le unghie e con i denti i tre punti che potrebbero rilanciare le ambizioni in ottica qualificazione.

In particolare gli elvetici sotto la guida del commissario tecnico Petkovic si sono dimostrati senza dubbio una squadra ostica, piuttosto restia a concedere spazi agli avversari: i danesi tuttavia sono all’esordio in questa fase e potrebbero rappresentare la mina vagante del girone, mettendo in bilico una qualificazione che per il momento sembra essere appannaggio appunto di Svizzera ed Irlanda.

Tabellino Svizzera-Danimarca

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Mbabu, Elvedi, Alkanji, Rodriguez; Zakaria, Xhaka, Freuler; Embolo, Ajeti, Zuber. A disposizione: Mvogo (P), Omlin (P), Lichsteiner, Benito, Lang, Steffen, Sow, Fassnacht, Mehmedi, Gavranovic, Klose. Commissario tecnico: Vladimir Petkovic

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, M. Jorgensen, Stryger Larsen; Schone, Eriksen, Delaney; Y. Poulsen, N. Jorgensen, Braithwaite. A disposizione: Lossi (P), Ronnow (P), Ankersen, Andersen, Knudsen, A. Christensen, Bruun Larsen, Dolberg, Billing, Lerager, Gytkjaer, Hojbjerg. Commissario tecnico: Age Hereide

ARBITRO: Damir Skomina (SVN) – Assistenti: Jure Praprotnik (SVN)-Robert Vukan (SVN) – Quarto uomo: Matej Jug (SVN)

MARCATORI: –

NOTE: –

ANGOLI: –

RECUPERO: –