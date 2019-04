LIVE Palermo-Verona, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE PALERMO-VERONA

Questa sera, alle ore 21:00, allo stadio Renzo Barbera di Palermo si giocherà il Monday Night della 32^ giornata di Serie B tra Palermo e Verona. I rosanero al momento occupano la terza posizione con 50 punti (13 successi, 11 pareggi e 5 sconfitte) e accusano un ritardo di 4 lunghezze dal Lecce (secondo) e 7 dal Brescia (primo). I gialloblu, invece sono quinti a quota 48 (12 vittorie, 12 pareggi e 6 ko) a soli 2 punti di distanza dai siciliani. Sarà una partita fondamentale per il Palermo. Se i rosanero vorranno conquistare la promozione diretta in Serie A, questa sera, dovranno necessariamente vincere. Lo sa bene mister Stellone che nella conferenza stampa pre-match ha dichiarato: “Se ci crediamo tutti ce la facciamo. Ma se iniziamo a pensare, potevamo fare questo, quello, o altro non si va da nessuno parte. Abbiamo ancora diverse partite per rimediare. Domani sarà una bella partita: dobbiamo vincere, perché vincere darebbe spinta e l’entusiasmo persi per i risultati”. Il Palermo, dunque, affronterà il Verona con un 4-3-1-2 con Brignoli in porta; Rispoli, Pirrello, Rajkovic, Aleesami in difesa; a centrocampo giocheranno Murawski, Jajalo, Haas; Trajkovski, infine, agirà dietro le due punte Nestorovski e Moreo.

Così come per il Palermo, anche per il Verona questo match ha un’importanza vitale. Gli scaligeri, infatti, con una vittoria avrebbero la possibilità di sopravanzare i rosanero e portarsi a -3 dal Lecce e a -6 dal Brescia. Ma non sarà un’impresa semplice. I numeri, infatti, ci dicono che al “Barbera” i gialloblu hanno sempre faticato. L’ultimo successo della squadra di Grosso in Sicilia, infatti, risale addirittura alla stagione 1974/1975, quando le reti di Branzot e Sirena firmarono il 2-1 finale. Per provare ad invertire questo trend negativo, stasera, il tecnico dei gialloblu punterà tutto su Giampaolo Pazzini (capocannoniere del Verona con 10 reti). Il centravanti toscano sarà affiancato da Di Gaudio e Lee. A centrocampo, invece, gli scaligeri scenderanno in campo con Zaccagni, Gustafson e Faraoni. In difesa, infine, giocheranno Bianchetti, Dawidowicz, Empereur e Balkovec..

Palermo-verona, le probabili formazioni

Palermo (4-3-1-2): Brignoli; Rispoli, Pirrello, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Haas; Trajkovski; Moreo, Nestorovski. All.: Stellone

Panchina: Pomini, Accardi, Bellusci, Gunnarson, Ingegneri, Mazzotta, Salvi, Szyminski, Fiordilino, Falletti, Lo Faso, Puscas. Allenatore: Roberto Stellone.

Verona (4-3-3): Silvestri; Bianchetti, Dawidowicz, Empereur, Balkovec; Faraoni, Gustafson, Zaccagni; Lee, Pazzini, Di Gaudio. All. Grosso

Panchina: Ferrari, Munari, Henderson, Marrone, Matos, Di Carmine, Traoré, Colombatto, Laribi, Danzi, Tutta, Almici.

Arbitro: Giuia

