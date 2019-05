LIVE Atalanta – Sassuolo diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

17.15 – PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Masiello, Djimsiti, Palomino, Castagne, De Roon, Freuler, Gosens, Ilicic, Gomez, Zapata.

17.15 – PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO ( 4-3-3): Consigli, Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio, Magnanelli, Bourabia, Duncan, Berardi, Djuricic, Boga.

Si chiude la stagione di Serie A con l’Atalanta che si giocherà la Champions in casa contro il Sassuolo: deve vincere per assicurarsi un posto in Europa.

Si chiude la Serie A con l’ultima giornata di campionato: l’Atalanta di Gasperini si giocherà la Champions in casa contro il Sassuolo per provare a togliere un posto all’Inter o al Milan impegnati rispettivamente contro Empoli e Spal. Gasperini non rivoluziona la squadra e scenderà in campo con il solito modulo ormai consolidato il 3-4-2-1 con Ilicic, Zapata e Gomez a guidare l’attacco dei bergamaschi. Gollini tra i pali poi, difesa a tre con Masiello, Djimsiti e il rientrante Palomino con Mancini che partirebbe quindi dalla panchina. Castagne e Gosens sulle fasce, con De Roon e Freuler a centrocampo. Il Sassuolo, invece, è già salvo ma vuole conquistare il decimo posto e De Zerbi scenderà in campo con la formazione migliore: Consigli tra i pali, poi Lirola, Demiral, Ferrari e Rogerio in difesa. Magnanelli, Bourabia e Duncan a centrocampo. In avanti, oltre a Berardi, spazio a Djuricic e Jeremy Boga, una delle rivelazioni neroverdi