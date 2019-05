LIVE Chelsea – Arsenal, diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

15.40 – PROBABILE FORMAZIONE CHELSEA ( 4-3-3): Kepa; Alonso, David Luiz, Christensen, Azpilicueta; Jorginho, Kovacic, Barkley; Hazard, Giroud, Pedro. All. Sarri

15.40 – PROBABILE FORMAZIONE ARSENAL ( 3-4-1-2): Cech; Monreal, Koscielny, Sokratis; Kolasinac, Xhaka, Torreira, Maitland-Niles; Ozil; Lacazette, Aubameyang. All. Emery

La prima tra le due finali tutte inglesi: Chelsea – Arsenal si sfideranno per decretare chi si porterà a casa l’Europa League.

CHELSEA – ARSENAL, PRESENTAZIONE DEL MATCH

Stasera va in scena la prima delle due finali tutte inglesi con protagonisti il Chelsea di Maurizio Sarri, che vorrebbe vincere il suo primo trofeo da allenatore dei blues, e l’Arsenal di Emery vero mattatore di questa competizione vinta per 4 volte con il Siviglia. Tante le assenze per Maurizio Sarri: il tecnico toscano, oltre agli già indisponibili Loftus – Cheek e Hudson-Odoi perde anche Kantè per un infortunio rimediato al ginocchio durante la rifinitura. Il tecnico toscano si affiderà al 4-3-3 con Jorghinho, Barkley e Kovacic a centrocampo e Hazard, Pedro a supportare Giroud preferito a Higuain. Emery, invece, oltre all’indisponibile Ramsey, dovrà far a meno di Bellerin , Denis Suarez per infortunio e Mkhirayan per questioni politiche: si affiderà al suo 3-4-1-2 con Ozil a supportare le due punte Lacazette e Aubameyang. La finale di Europa League sarà visibile, a partire dalle ore 21, su TV8 e su Sky Sport Uno.