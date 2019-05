Cittadella – Benevento 1-2: Coda e Insigne regalano la vittoria al Benevento, al Cittadella serve l’impresa

CITTADELLA – BENEVENTO 1-2 ( 10′ Proia, 76′ R.Insigne, 83′ Coda)

Il Benevento vince per 2 a 1 sul Cittadella e si porta a casa la semifinale di andata di questi playoff di Serie B. Parte bene il Cittadella che, dopo soli 10 minuti, trova il vantaggio con Proia. Benevento che prova a reagire, poi ingenuità di Proia che prende il secondo giallo e lascia i suoi in 10. Alza i ritmi il Benevento che, al 76esimo, trova prima il pari con Insigne su grande ingenuità di Rizzo e il gol vittoria lo firma Coda. Nel finale espulso Armenteros per brutto fallo su Iori

95′- FINISCE QUI!! Il Benevento ribalta il risultato e porta a casa l’andata di questa semifinale grazie alle reti di Insigne e Coda. Inutile il gol di Proia

93′- Rizzo mette in mezzo per Finotto che conclude sul fondo, occasione Cittadella

90′- Saranno 5 i minuti di recupero concessi dall’arbitro

89′- Ultimo cambio Cittadella: esce Schenetti entra Buscaglia

88′- BENEVENTO IN 10!! Entrata bruttissima di Armenteros su Iori, l’arbitro non ha dubbi ed estrae il rosso

83′- VANTAGGIO BENEVENTO!!! Insigne corre sulla fascia e mette in mezzo per Coda che di testa raddoppia per il Benevento

80′- Dieci minuti alla fine con il Cittadella che prova a riportarsi in vantaggio

77′- Ammonito Bonaiuto per gioco scorretto

76′- PAREGGIO BENEVENTO!! Grave errore di Rizzo che regala palla a Insigne che, solo davanti al portiere, la mette dentro e fa 1-1

72′- OCCASIONE CITTADELLA!! Gran palla in mezzo per Finotto che colpisce bene di testa, Montipò mette in angolo

70′- Cambio per il Benevento: esce Bandinelli entra Bonaiuto

68′- Cambio per il Cittadella: esce Moncini entra Diaw

64′- Primo cambio per il Cittadella: esce Branca entra Pasa

61′- Primo cambio per il Benevento: esce Ricci entra R. Insigne

60′- Ammonito Tello per gioco scorretto su Iori

57′- OCCASIONE BENEVENTO!! Palla in mezzo per Coda che fa la sponda per Armenteros, la palla però esce di pochissimo

53′- Benevento che ora alza decisamente il ritmo alla ricerca del pareggio, Cittadella costretto a difendersi

50′- CITTADELLA IN 10!! Altro brutto intervento di Proia che rimedia il secondo giallo e lascia la sua squadra in 10

48′- Ricci controlla e calcia, deviazione e palla in angolo: subito occasione per il Benevento

46′- Comincia il secondo tempo, Cittadella 1 Benevento 0!

45′- Finisce il primo tempo: il Cittadella è avanti per 1 a 0 sul Benevento grazie al gol di Proia al 10ecimo minuto

44′- Letizia ci prova da fuori, facile ancora per Paleari

41′- Cross di Letizia, palla imprecisa facile per Paleari

38′- Branca in mezzo per Moncini che colpisce di testa, facile per Montipò

35′- Palla dentro per Armenteros che non controlla bene e regala palla al Cittadella

31′- Maggio mette in mezzo per Bandinelli che non controlla, rimessa per il Cittadella

27′- Schenetti ci prova dal limite, centrale facile per Montipò

25′- Buon ritmo con il Benevento che prova a pareggiare, il Cittadella si difende e prova a raddoppiare

21′- OCCASIONE BENEVENTO!! Ancora respinta brutta del Cittadella, ci prova Viola ma grande risposta di Paleari

20′- Bandinelli prova dal limite, c’è deviazione sarà angolo per il Benevento

17′- Gran giocata di Schenetti, palla profonda per Finotto ma attento Caldirola a fermare l’attaccante del Cittadella

13′- Prova subito a reagire il Benevento che aveva iniziato bene questo match

10′- VANTAGGIO CITTADELLA!!! Palla in mezzo, respinta male dalla difesa con Proia che controlla e batte Montipò

7′- PALO BENEVENTO!! Palla respinta male dal Cittadella per Coda che controlla e calcia ma colpisce ancora il palo

6′- Ammonito Proia per gioco scorretto

5′- Uno – due tra Schenetti e Finotto, palla leggermente lunga facile per Montipò

3′- PALO BENEVENTO!!! Gran lancio per Coda che controlla e calcia forte ma colpisce il palo. Subito occasione Benevento

1′– L’arbitro fischia l’inizio del match. E’ cominciata Cittadella – Benevento!

20.45 – FORMAZIONE UFFICIALE CITTADELLA ( 4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Rizzo; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto.

20.45 – FORMAZIONE UFFICIALE BENEVENTO ( 4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Ricci; Coda, Armenteros.

16.10 – PROBABILE FORMAZIONE CITTADELLA ( 4-3-1-2): Paleari, Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti, Proia, Branca, Iori, Schenetti, Finotto,Moncini.

16.10 – PROBABILE FORMAZIONE BENEVENTO ( 4-3-1-2): Montipò, Maggio, Antei, Caldirola, Letizia, Tello, Viola, Bandinelli, Ricci, Armenteros, Coda.

Semifinali dei playoff di Serie B: dopo aver eliminato lo Spezia, il Cittadella affronterà il Benevento per accedere alle finali.

Cominciano le semifinali dei play-off di Serie B con la prima sfida che vedrà sfidarsi il Cittadella contro il Benevento ( già qualificato alle semifinali in virtù della classifica della regular season). I veneti hanno superato il primo turno contro la Spezia grazie alla doppietta di Moncini che vuole ripetersi contro i campani. Il tecnico Venturato può contare su tutto il gruppo al completo fatta eccezione per Settembrini che ha subito un infortunio al ginocchio. Confermato il 4-3-1-2 marchio di fabbrica: davanti a Paleari ci saranno Ghiringhelli, Adorni, Frare e Benedetti; a centrocampo spazio a Proia e Branca ai lati di capitan Iori; in avanti sarà Schenetti ad agire alle spalle di Finotto e Moncini. Il Benevento, già qualificato ai play-off, schierano un modulo speculare schiererando in difesa, davanti a Montipò, la linea a quattro composta da Maggio e Letizia sulle corsie laterali e la coppia Antei-Caldirola al centro; la linea mediana dovrebbe essere composta da Tello, Viola e Bandinelli, mentre in avanti Ricci in qualità di rifinitore dietro al tandem Armenteros-Coda.