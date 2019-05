LIVE Cittadella – Hellas Verona, diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

15.30 – PROBABILE FORMAZIONE CITTADELLA ( 4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Rizzo; Proia, Iori, Siega; Schenetti; Moncini, Diaw.

15.30- PROBABILE FORMAZIONE HELLAS VERONA ( 4-3-3): Silvestri, Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale, Henderson, Gustafson, Colombatto, Matos, Di Carmine, Laribi.

Siamo giunti al termine della Serie B con la finale playoff tra Cittadella – Hellas Verona che si giocano l’ultimo posto per approdare in Serie A.

CITTADELLA – HELLAS VERONA LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Dopo aver battuto rispettivamente Benevento e Pescara, Cittadella e Hellas Verona si giocano la finale playoff per conquistare l’ultimo posto valido per approdare in Serie A. Il mister del Cittadella, Venturato dovrà far a meno di Branca e Panico squalificati ma può contare sul ritorno di Proia ( squalificato nel match d’andata contro il Benevento): al posto di Panico dovrebbe rivedersi Diaw in tandem con Moncini, mentre sulla trequarti dovrebbe esserci spazio dal 1′ per Schenetti. A metà campo tornerà dopo il turno di stop Proia come mezzala destra, con Siega che potrebbe essere spostato come mezzala sinistra. Il tecnico del Verona Aglietti non avrà ancora a disposizione Zaccagni per questa finale e si affiderà a Colombatto insieme ad Henderson e Gustafson: Attacco e difesa dovrebbero essere gli stessi visti all’opera nel match di ritorno col Pescara. Di Carmine sarà la punta centrale del tridente offensivo, mentre Matos e Laribi agiranno ai suoi lati. Dietro, davanti a Silvestri, Faraoni e Vitale agiranno da terzini, con Dawidowicz ed Empereur coppia centrale.