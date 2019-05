LIVE Fiorentina-Milan Serie A, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE DI FIORENTINA-MILAN

Questa sera, alle ore 20:30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze si giocherà il terzo anticipo della 36^ giornata di Serie B tra Fiorentina e Milan. I viola al momento sono tredicesimi con 40 punti (8 vittorie, 16 pareggi e 11 ko), e vantano un margine di 8 lunghezze sull’Empoli (terzultimo). I rossoneri, invece, sono quinti a quota 59 (16 successi, 11 pareggi e 8 sconfitte), e distano solo 3 punti dall’Atalanta (quarta). Quando mancano tre giornate al termine del campionato la Fiorentina non è ancora aritmeticamente salva. Alla squadra di Montella, infatti, manca un punto per allontanare definitivamente l’incubo retrocessione. Da quando Monetlla è subentrato a Pioli, la Fiorentina ha conquistato un solo punto contro il Bologna. Nelle ultime quattro partite, infatti, i gigliato hanno subito ben quattro sconfitte consecutive contro Juventus, Atalanta, Sassuolo ed Empoli. La Fiorentina non vince dal 17 febbraio, quando asfaltò la Spal per 4-1. In casa, invece, il successo manca addirittura dal 16 dicembre, giorno in cui Mirallas, Simeone e Dabo piegarono l’Empoli.

Per quanto riguarda il Milan, la partita di questa sera per i rossoneri sarà un crocevia fondamentale. I rossoneri, infatti, arrivati a questo punto della stagione non possono più permettersi passi falsi. Un pareggio o ancor peggio una sconfitta potrebbe mettere fine al sogno Champions. Dopo due sconfitte e un pareggio, lunedì scorso, il Milan è tornato al successo. Seppur con qualche difficoltà, i rossoneri hanno superato il Bologna grazie alle reti di Suso e Borini. Lontano da “San Siro” la formazione allenata da Gattuso non vince dal 9 marzo (Chievo-Milan 1-2). Nelle quatto partite successive i rossoneri hanno raccolto un solo punto, frutto di 1 pareggio e 3 sconfitte. Sarà la 79esima volta che Fiorentina e Milan si affronteranno al “Franchi”. Nei 78 precedenti i viola sono avanti con 31 vittorie, contro le 23 dei rossoneri (24 i match terminati con il segno X).

Fiorentina-Milan, le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Lafont; Ceccherini, Milenkovic, Vitor Hugo; Mirallas, Benassi, Fernandes, Dabo, Biraghi; Chiesa, Muriel. All.: Montella

Panchina: Terracciano, Brancolini, Antzoulas, Laurini, Ferrarini, Hancko, Norgaard, Gerson, Koffi, Montiel, Simeone, Vlahovic.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All.: Gattuso

Panchina: Reina, A. Donnarumma, Musacchio, Conti, Laxalt, Bertolacci, Mauri, Castillejo, Cutrone.

Arbitro: Mariani

A tra poco con il LIVE Fiorentina-Milan