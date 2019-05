LIVE Messico-Italia Under 20 diretta risultato in tempo reale: formazioni ufficiali, in campo alle 18

CLICCA PER AGGIORNARE IL LIVE DI MESSICO-ITALIA

Messico-Italia

MESSICO (4-3-3): Higuera; Álvarez, Sepúlveda, Orona, Cárdenas, Domínquez, Macías, Lainez, de la Rosa, León, Meraz. All.: Ramírez

ITALIA (4-3-1-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti . All.: Nicolato

FORMAZIONI UFFICIALI

Messico-Italia Under 20, azzurrini all’esordio. Prima giornata di match al Campionato Mondiale Under 20 in Polonia. Alle ore 18, a Gdynia, scende in campo l’Italia di Paolo Nicolato. Gli azzurrini sono reduci dal terzo posto, ottenuto due anni fa con Chicco Evani in panchina. L’Italia è inserita nel Gruppo B, che comprende anche Ecuador e Giappone. Al Mondiale Under 20 partecipano 24 squadre, suddivise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno. Passano agli ottavi di finale le prime due di ogni raggruppamento, più le 4 migliori terze. I ragazzi di Nicolato torneranno in campo poi sempre domenica 26 maggio, sempre alle ore 18, contro l’Ecuador. Sempre oggi, nel girone degli azzurrini, si gioca anche Giappone-Ecuador.

Messico-Italia Under 20, i convocati azzurri

Messico-Italia Under 20, la lista di Nicolato. Ecco la rosa completa dei ragazzi del c.t. Nicolato per il Mondiale Under 20 che comincia oggi in Polonia: Portieri: Alessandro Plizzari (Milan), Marco Carnesecchi (Atalanta), Leonardo Loria (Juventus). Difensori: Luca Pellegrini (Cagliari), Alessandro Buongiorno (Carpi), Alessandro Tripaldelli (Crotone), Luca Ranieri (Foggia), Matteo Gabbia (Lucchese), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Pescara), Antonio Candela (Genoa), Enrico Del Prato (Atalanta). Centrocampisti: Salvatore Esposito (Ravenna), Davide Frattesi (Ascoli), Domenico Roberto Alberico (Hoffenheim), Andrea Colpani (Atalanta). Attaccanti: Gabriele Gori (Livorno), Marco Olivieri (Juventus), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Andrea Pinamonti (Frosinone), Christian Capone (Pescara).