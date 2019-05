Serie B, Palermo-Cittadella 2-2: i rosanero di mister Delio Rossi si fanno rimontare dagli uomini di Roberto Venturato, dopo essere passati in vantaggio con Nestorovski e raddoppiato con Trajkovski. I granata riportano l’equilibrio grazie ai gol di Diaw e Adorni. Rosanero ai play-off, così come il Cittadella: in Serie A ci va il Lecce, che al Via del Mare supera 2-1 lo Spezia e festeggia l’ambito traguardo.

HIGHLIGHTS PALERMO-CITTADELLA | SERIE B

In attesa del video

Tabellino Palermo-Cittadella

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli, Szyminski, Bellusci, Rajkovic, Mazzotta (78′ Aleesami); Murawski, Jajalo (68′ Fiordilino), Haas; Falletti; Trajkovski, Nestorovski (41′ Puscas). A disposizione: Pomini, Alastra, Rispoli, Accardi, Gunnarsson, Lo Faso, Ingegneri, Salvi, Pirrello. Allenatore: Delio Rossi

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti; Proia (62′ Panico), Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto (65′ Diaw). A disposizione: Maniero, Parodi, Siega, Camigliano, Drudi, Scappini, Pasa, Maniero, Bussaglia, Cancellotti. Allenatore: Roberto Venturato

ARBITRO: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata (L. Rossi-Fiore; IV: Massimi)

MARCATORI: 21′ Nestorovski, 23′ Trajkovski, 65′ Diaw (C), 82′ Adorni (C)

NOTE: Ammonito Frare (C)

ANGOLI: 9-5

RECUPERO: 2′ p.t., 6′ s.t.

Secondo Tempo: Palermo-Cittadella

90’+6′ – Termina il match al Renzo Barbera

90’+3′ – Il Palermo beneficia di un corner: salgono le torri rosanero

90′ – Sei minuti di recupero

89′ – Fischi assordanti nei confronti di Paleari per perdita di tempo: nessun provvedimento da parte dell’arbitro Sacchi

85′ – Nel frattempo lo Spezia accorcia sul Lecce: grazie alla rete di Capradossi: il parziale al Via del Mare è di 2-1 in favore dei salentini

82′ – PAREGGIO CITTADELLA! Sugli sviluppi del calcio di punizione seguente battuto da Benedetti, palla in area dove nasce una serie di batti e ribatti sul quale è lesto Adorni ad indirizzare la sfera in porta e a trafiggere Brignoli

81′ – TERZA SOSTITUZIONE CITTADELLA! Scappini rileva Schenetti: Venturato tenta il tutto per tutto

78′ – TERZA SOSTITUZIONE PALERMO! Aleesami rileva Mazzotta



77′ – Falletti per Puscas che sempre dalla sinistra lascia partire un diagonale che viene bloccato a terra da Paleari

76′ – Trajkovski in diagonale trova la risposta a terra di Paleari: altra occasione sfumata per il Palermo



75′ – Nuovi guai per Delio Rossi, Mazzotta a terra per un guaio fisico

72′ – OCCASIONE CITTADELLA! Passaggio filtrante di Diaw per Moncini che viene chiuso da Brignoli

68′ – SECONDA SOSTITUZIONE PALERMO! Entra Fiordilino al posto di Jajalo

65′ – RETE CITTADELLA! Diaw pescato sulla sinistra, entra in area e lascia partire una conclusione a giro sul secondo palo, imprendibile per Brignoli

65′ – SECONDA SOSTITUZIONE CITTADELLA! Diaw rileva Finotto

62′ – PRIMA SOSTITUZIONE CITTADELLA! Esce Proia, entra Panico

60′ – OCCASIONE PALERMO! Puscas lanciato da Trajkovski trova la deviazione di Paleari, che salva il risultato

57′ – Dopo l’azione precedente, Jajalo a terra accusa un fastidio muscolare: altra grana per Delio Rossi



56′ – Jajalo allarga per Trajkovski che dalla destra lascia partire un tiro cross che viene bloccato senza problemi da Paleari

50′ – Ammonito Frare per fallo su Falletti



49′ – Conclusione di Schenetti dal limite dell’area, da posizione defilata sulla sinistra: palla fuori

46′ – Finotto riceve palla su lato destro dell’area di rigore, si gira e calcia di prima intenzione: palla alta sopra la traversa

46′ – Inizia il secondo tempo al Barbera

16.08: Le squadre rientrano in campo, si attende l’inizio della ripresa

15.55: L’appuntamento è tra qualche minuto per seguire il secondo tempo del match

Primo Tempo: Palermo-Cittadella

45’+2′ – Termina il primo tempo al Barbera

45’+2′ – Sugli sviluppi di un corner dalla sinistra battuto da Benedetti, Ghirindelli di testa indirizza verso la porta

di Brignoli: palla troppo centrale, blocca facile l’estremo difensore rosanero

45′ Due minuti di recupero

44′ – OCCASIONE CITTADELLA! Finotto approfitta di un errore a centrocampo e si invola verso

l’area di rigore rosanero: conclusione a giro con deviazione, Brignoli ci mette la punta delle dita e devia in corner



43′ – OCCASIONE CITTADELLA! Cross dalla sinistra di Moncini per Finotto che di testa manda di poco a lato

41 ‘ – PRIMA SOSTITUZIONE PALERMO! Entra Puscas al posto dell’infortunato Nestorovski



40′ – Nestorovksi di nuovo a terra: sembra non essere più in grado di proseguire il match

37′ – Cross dalla sinistra di Finotto per Proia che di testa manda la sfera alta sopra la traversa

33′ – Calcio d’angolo di Benedetti, palla per Finotto che di testa spedisce la sfera a lato

30′ – Nestorovski accusa un problema fisico, sanitari del Palermo in campo: Rossi fa scaldare Puscas



29′ – Raddoppio del Lecce sullo Spezia, in rete La Mantia: si complica il piano sorpasso sui salentini per il Palermo

29′ – OCCASIONE PALERMO! Incursione sulla sinistra di Mazzotta, che crossa rasoterra per Falletti che di prima intenzione tocca provando a sorprendere Paleari, il quale si oppone respingendo a terra la sfera

26′ – Calcio di punizione dalla trequarti di destra, palla al centro per Szyminski che di testa manda di poco a lato alla sinistra di Paleari

23′ – RADDOPPIO PALERMO! Lancio dalle retrovie per Bellusci che con la punta del piede prolunga per Trajkovski, il quale sfrutta la difesa troppo alta del Cittadella e si presenta a tu per tu con Paleari, superandolo e insaccando a porta sguarnita



21′ – VANTAGGIO PALERMO! Sul calcio di punizione seguente battuto da Mazzotta, palla al centro per Nestorovski che in torsione batte Paleari

21′ – Fallo fatto da Ghiringhelli su Haas: calcio di punizione per il Palermo dai 25 metri da posizione defilata sulla sinistra

15′ – Scambio al limite dell’area tra Falletti e Haas, conclusione di quest’ultimo troppo smorzata sul primo palo: sfera che termina sul fondo

10′ – OCCASIONE PALERMO! Lancio dalle retrovie per Falletti che si fa tutta la metà campo ospite da solo e si presenta a tu per tu con Paleari, sfruttando un buco nella difesa granata: prova un improbabile pallonetto che viene deviato lateralmente dall’estremo difensore ospite

9′ – Intanto il Lecce è passato in vantaggio al Via del Mare grazie alla rete di Petriccione: brutte notizie dunque per il Palermo

5′ – OCCASIONE PALERMO! Passaggio filtrante di Nestorovski per Trajkovski che dall’interno dell’area da posizione defilata sulla destra calcia in porta ma trova la grande risposta di Paleari che si rifugia in corner

4′ – Nestorovski viene pescato in fuorigioco: calcio di punizione per il Cittadella



2′ – Il Palermo beneficia del primo calcio di punizione per un fallo subito da Falletti da posizione defilata sulla destra

1′ – Iniziato il match al Renzo Barbera

15.01: Al Renzo Barbera l’arbitro Sacchi attende la contemporaneità su tutti i campi in quest’ultima giornata

14.59: Palermo con il completino rosanero, pantaloncini e calzettoni neri; divisa gialla con inserti granata da trasferta invece per il Cittadella

14.59: Le formazioni delle due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo

14.58: Grande affluenza di pubblico al Renzo Barbera, una cornice importante per una grande squadra

14.15: Le formazioni ufficiali

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli, Szyminski, Bellusci, Rajkovic, Mazzotta; Murawski, Jajalo, Haas; Falletti; Trajkovski, Nestorovski

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto

Palermo-Cittadella, la presentazione del match

Si gioca il tutto per tutto il Palermo, che questo pomeriggio allo stadio Renzo Barbera ospita il Cittadella, che invece mira a scalare la classifica alla ricerca di un miglior piazzamento in ottica play-off: i rosanero hanno la ghiotta chance di superare il Lecce nell’ultimo turno di campionato di Serie B e di festeggiare la promozione diretta nella massima serie, ovviamente se i salentini dovessero rimediare un risultato negativo.

I salentini infatti ospiteranno lo Spezia, anch’esso alla ricerca di punti importanti per la griglia play-off: saranno davvero infuocati gli ultimi novanta minuti della stagione, con la contemporaneità che dovrebbe garantire la regolarità per questo finale di torneo dove sarà necessario, per le compagini in corsa per un obiettivo, evitare passi falsi per non compromettere tutto.

Il Palermo è reduce dal successo di Ascoli per 2-1 nell’ultimo turno di campionato: Moreo e Haas ebbero la meglio sui bianconeri, che avevano meritatamente trovato la rete del momentaneo pareggio con Addae. Complice la giornata di riposo del Lecce, i rosanero riuscirono a portarsi a -1 proprio dai pugliesi, che avranno il fiato sul collo in questo finale di stagione.

Il Cittadella allo stesso modo è reduce dal prezioso successo per 3-0 sul Verona, in virtù delle reti siglate da Diaw, Moncini e Iori: tre punti importanti per la formazione di mister Roberto Venturato, che ha consentito di scavalcare in classifica proprio gli scaligeri e piazzarsi al settimo posto, in piena zona play-off.

A dirigere l’incontro Palermo-Cittadella è stato designato il signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi della sezione di Rovigo e Francesco Fiore della sezione di Barletta. Quarto uomo designato è il signor Luca Massimi della sezione di Termoli.

Probabili formazioni Palermo-Cittadella

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Szyminski, Bellusci, Rajkovic, Mazzotta; Murawski, Jajalo, Haas; Falletti; Puscas, Trajkovski. Allenatore: Delio Rossi

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Diaw. Allenatore: Roberto Venturato