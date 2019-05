LIVE Roland Garros 2019, diretta risultati in tempo reale del 27 maggio: Nadal e Djokovic in campo di pomeriggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

ROLAND GARROS 2019: RISULTATI 27 MAGGIO (Seconda giornata)

Court Philippe Chatrier

Ore 11.00: (13) Caroline Wozniacki vs Veronika Kuderkova | Primo turno

a seguire: (Q) Yannick Hanfmann vs (2) Rafael Nadal | Primo turno

a seguire: (1) Novak Djokovic vs Hubert Hurkacz | Primo turno

a seguire: (10) Serena Williams vs Vitalia Diatchenko | Primo turno

Court Susanne Lenglen

Ore 11.00: Pauline Parmentier vs (4) Kiki Bertens | Primo turno

a seguire: Sorana-Mihaela Cirstea vs (6) Petra Kvitova | Primo turno

a seguire: (PR) Jo-Wilfried Tsonga vs Peter Gojowczyk | Primo turno

a seguire: (4) Dominic Thiem vs (WC) Tommy Paul | Primo turno

Court Simonne Mathieu

Ore 11.00: Viktoria Kuzmova vs Alizé Cornet | Primo turno

a seguire: Mischa Zverev vs Richard Gasquet | Primo turno

a seguire: (24) Stan Wawrinka vs (PR) Jozef Kovalik | Primo turno

a seguire: Barbora Strycova vs Samantha Stosur | Primo turno

Court 1

Ore 11.00: Kaia Kanepi vs (18) Julia Goerges | Primo turno

a seguire: Jessica Pegula vs (8) Ashleigh Barty | Primo turno

a seguire: Aljaz Bedene vs (13) Borna Coric | Primo turno

a seguire: Jeremy Chardy vs (28) Kyle Edmund | Primo turno

Court 14

Ore 11.00: Pierre-Hugues Herbert vs (12) Daniil Medvedev | Primo turno

a seguire: Zarina Diyas vs (WC) Audrey Albie | Primo turno

a seguire: Benoit Paire vs Marius Copil | Primo turno

a seguire: (LL) Marie Bouzkova vs (22) Bianca Vanessa Andreescu | Primo turno

Court 7

Ore 11.00: (26) Johanna Konta vs (Q) Antonia Lottner | Primo turno

non prima delle 12.00: Jennifer Brady vs Ivana Jorovic 7-6(5) 4-6 0-0 | Primo turno Roland Garros (iniziata ieri)

a seguire: (Q) Liudmila Samsonova vs (23) Donna Vekic | Primo turno

a seguire: (LL) Sergiy Stakhovsky vs (26) Gilles Simon | Primo turno

a seguire: (20) Denis Shapovalov vs Jan-Lennard Struff | Primo turno

Court 6

Ore 11.00: (Q) Alexei Vatutin vs (WC) Corentin Moutet | Primo turno

a seguire: Shuai Zhang vs (Q) Varvara Lepchenko | Primo turno

a seguire: (20) Elise Mertens vs Tamara Zidansek | Primo turno

a seguire: (WC) Maxime Janvier vs Pablo Cuevas | Primo turno

Court 4

Ore 11.00: (WC) Lauren Davis vs Kristyna Pliskova | Primo turno

a seguire: (Q) Yannick Maden vs (Q) Kimmer Coppejans | Primo turno

a seguire: Jaume Munar vs (Q) Salvatore Caruso | Primo turno

a seguire: (Q) Giulia Gatto Monticone vs Sofia Kenin | Primo turno

Court 5

Ore 11.00: Pablo Carreño Busta vs Joao Sousa | Primo turno

a seguire: Anastasia Pavlyuchenkova vs Mandy Minella | Primo turno

a seguire: (LL) Henri Laaksonen vs (Q) Pedro Martinez | Primo turno

a seguire: (30) Mihaela Buzarnescu vs Ekaterina Alexandrova | Primo turno

Court 8

Ore 11.00: (WC) Diane Parry vs Vera Lapko | Primo turno

a seguire: Roberto Carballes Baena vs (Q) Alexandre Muller | Primo turno

a seguire: Yulia Putintseva vs Rebecca Peterson | Primo turno

a seguire: Radu Albot vs (Q) Tennys Sandgren | Primo turno

Court 9

Ore 11.00: (15) Nikoloz Basilashvili vs Juan Ignacio Londero | Primo turno

a seguire: Reilly Opelka vs Christian Garin | Primo turno

a seguire: Danielle Rose Collins vs Tatjana Maria | Primo turno

a seguire: Alison Riske vs Andrea Petkovic | Primo turno

Court 10

Ore 11.00: Miomir Kecmanovic vs Denis Kudla | Primo turno

a seguire: Astra Sharma vs (PR) Shelby Rogers | Primo turno

a seguire: Lloyd Harris vs (LL) Lukas Rosol | Primo turno

a seguire: (Q) Kurumi Nara vs Dalila Jakupovic | Primo turno

Court 12

Ore 11.00: Filip Krajinovic vs (32) Frances Tiafoe | Primo turno

a seguire: Guido Andreozzi vs (19) Guido Pella | Primo turno

a seguire: (Q) Aliona Bolsova Zadoinov vs Vera Zvonareva | Primo turno

a seguire: (25) Su-Wei Hsieh vs Viktorija Golubic | Primo turno

Court 13

Ore 11.00: (21) Alex De Minaur vs Bradley Klahn | Primo turno

non prima delle 12.00: Polona Hercog vs (32) Aliaksandra Sasnovich 4-6 6-2 3-3 | Primo turno Roland Garros (iniziata ieri)

a seguire: Luksika Kumkhum vs Anastasija Sevastova | Primo turno

a seguire: Dayana Yastremska vs (28) Carla Suarez Navarro | Primo turno

a seguire: (Q) Rudolf Molleker vs Alexander Bublik | Primo turno

Roland Garros: Nadal, Djokovic e 2 azzurri in campo nella seconda giornata

Il 27 maggio è il secondo giorno dell’edizione 2019 del Roland Garros (secondo anche per quanto riguarda i primi turni), nel quale scenderanno in campo Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams e due azzurri: lo spagnolo affronterà il qualificato tedesco Yannick Hanfmann (secondo match sul Philippe Chatrier), mentre il serbo se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz (giocherà subito dopo il maiorchino)e la statunitense contro la russa Vitalia Diatchenko (ultimo match sullo Chatrier). Salvatore Caruso e Giulia Gatto Monticone (entrambi provenienti dalle qualificazioni) sfideranno lo spagnolo Jaume Munar e la statunitense Sofia Kenin (terzo e quarto incontro sul Campo 4) nel loro esordio al Roland Garros.

Roland Garros 2019, dove seguire il torneo

Il Roland Garros sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Eurosport, con la possibilità di usufruire del servizio streaming tramite Eurosport Player, ma anche su Sky Go e TIMvision.