Ultimi novanta minuti al cardiopalma: allo stadio Artemio Franchi il Siena ospita il Piacenza nella sfida valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie C Girone A.

I biancorossi di mister Franzini si giocano la ghiotta chance per la promozione in Serie B: primi in classifica con 74 punti conquistati, a due punti di vantaggio sull’Entella, per il Piacenza sarà necessario non perdere nella trasferta in terra toscana o quanto meno uscire sconfitti ma sperare che anche la compagine ligure subisca la stessa sorte.

Nell’ultimo turno di campionato il Piacenza ha conquistato con qualche fatica di troppo tre punti importanti, superando in rimonta l’Olbia con il risultato di 3-2.

D’altro canto i bianconeri guidati dal tecnico Michele Mignani occupano la settima posizione in classifica, in piena zona play-off: un successo sui biancorossi potrebbe rilanciare la squadra verso una migliore posizione di classifica, sperando in eventuali passi falsi delle dirette concorrenti.

Il Siena è reduce dal pareggio beffa di sabato scorso contro il Novara per 2-2: alle reti di Romagnoli e Cianci, intervallate dal momentaneo pareggio di Gonzales, rispose Eusepi in pieno recupero.

A dirigere l’incontro Siena-Piacenza è stato designato il signor Giacomo Camplone della sezione di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Thomas Ruggieri della sezione di Pescara e Simone Teodori della sezione di Fermo.

Probabili formazioni Siena-Piacenza

SIENA (4-3-1-2): Contini; Romagnoli, D’Ambrosio, Rossi, Imperiale; Bulevardi, Gerli, Di Livio; Guberti; Fabbro, Gliozzi. A disposizione: Melgrati, Pedrelli, Comparini, Zanon, Vassallo, Varga, Cristiani, Cianci, Cesarini, Arrigoni, Sbrissa, Esposito. Allenatore: Michele Mignani

PIACENZA (3-5-2): Fumagalli; Della Latta, Silva, Pergreffi; Di Molfetta, Nicco, Porcari, Corradi, Barlocco; Sestu, Perez. A disposizione: Calore, Calzetta, Sylla, Terrani, Mulas, Marotta, Cauz, Banchini, Corazza, Corsinelli, Ferrari. Allenatore: Arnaldo Franzini

ARBITRO: Giacomo Camplone della sezione di Pescara (Ruggieri-Teodori)

