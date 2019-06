Belgio-Italia Under 21 diretta risultato in tempo reale Europei: le probabili formazioni

Belgio-Italia Under 21, solo la vittoria per gli azzurri. Terza giornata dei Campionati Europei Under 21 di Calcio in corso di svolgimento in Italia. Alle ore 21, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, scenderanno in campo il Belgio di Johann Walem e l’Italia di Gigi Di Biagio. I belgi hanno perso le prime due partite del Gruppo A, contro Polonia e Spagna, e sono già eliminati. Gli azzurri hanno vinto all’esordio con la Spagna e poi sono stati sconfitti dalla Polonia. Una battuta d’arresto questa che ha messo a serio rischio la qualificazione degli azzurri per le semifinali. C’è in gioco anche la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. I ragazzi di Di Biagio devono vincere, poi ci sarà tempo per fare tutti i calcoli.

Belgio-Italia Under 21, le scelte degli allenatori

Belgio-Italia Under 21, le probabili formazioni. QUI BELGIO – Ecco i probabili undici titolari che Walem manderà in campo questa sera, (4-2-3-1): De Wolf; Cools, Bornauw, Cobbaut, De Norre; Heynen, Mangala; Bastien, Lukebakio, Mbenza; Schrijvers. QUI ITALIA – Ecco i probabili undici titolari che Di Biagio manderà in campo questa sera, (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Mandragora, Lo.Pellegrini; Kean, Cutrone, Chiesa. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21. Questi i casi favorevoli agli azzurri per la qualificazione alle semifinali dei Campionati Europei Under 21.