LIVE Federer-Nadal, diretta e risultato in tempo reale semifinale Roland Garros 2019: inizio ore 12.50

(3) ROGER FEDERER – (2) RAFAEL NADAL, primo incontro sul Philippe Chatrier alle ore 12.50 italiane

Semifinale Roland Garros 2019 (Torneo del Grande Slam, terra battuta)

Federer affronta Nadal per un posto in finale al Roland Garros 2019

Il nativo di Basilea (n°3 del seeding nel secondo Slam dell’anno), dopo aver sconfitto l’italiano Lorenzo Sonego, il lucky loser tedesco Oscar Otte, il norvegese Casper Ruud, l’argentino Leonardo Mayer ed il connazionale Stan Wawrinka, se la vedrà nel penultimo atto con lo spagnolo Rafael Nadal (testa di serie n°2, che ha avuto la meglio sui qualificati tedeschi Yannick Hanfmann e Yannick Mazen, il belga David Goffin, l’argentino Juan Ignacio Londero ed il giapponese Kei Nishikori). Trentanove i precedenti tra i due, con il nativo di Manacor che è avanti per 23-15 ma l’elvetico ha vinto gli ultimi cinque ed entrambi arrivano in semifinale perdendo un solo set a testa.

Federer ha iniziato il 2019 alla Hopman Cup, dove ha vinto per il secondo anno di fila in coppia con Belinda Bencic. Partecipa quindi all’Australian Open ma è costretto a cedere al quarto turno contro il greco Stefanos Tsitsipas; nel successivo torneo di Dubai riesce ad ottenere il traguardo dei 100 titoli in carriera, sconfiggendo in finale proprio il tennista ellenico.

Nel primo Masters 1000 dell’anno (ad Indian Wells) arriva all’atto finale senza perdere un set ma poi è costretto a cedere il passo proprio all’austriaco Dominic Thiem, mentre si riscatta in quello successivo di Miami e batte nell’ultimo atto lo statunitense John Isner (campione uscente). Torna poi a giocare sul rosso dopo due anni di assenza e raggiunge i quarti sia nel 1000 di Madrid che in quello di Roma (dove si ritira prima di scendere in campo proprio contro Tsitsipas).

Nadal, invece, ha cominciato l’anno direttamente nello Slam australiano, dove ha raggiunto la sua venticinquesima finale Slam (la quinta a Melbourne, battendo nell’ordine gli australiani James Duckworth, Matthew Ebden ed Alex De Minaur, il ceco Tomas Berdych, lo statunitense Frances Tiafoe ed il greco Stefanos Tsitsipas) ma è stato nettamente battuto dal serbo Novak Djokovic. Gioca poi solamente altri due tornei: ad Acapulco perde nel secondo turno contro l’australiano Nick Kyrgios e nel 1000 di Indian Wells si ritira prima di scendere in campo nella semifinale contro Federer, a causa di un problema al ginocchio procuratosi nel secondo set dei quarti contro il russo Karen Khachanov.

Rientra per il primo torneo sul rosso nel 1000 monegasco ma deve cedere in semifinale contro il futuro campione, l’italiano Fabio Fognini (rischiando un bagel nel secondo set e poi annullando tre match point prima di alzare bandiera bianca); lo stesso risultato lo ottiene a Barcellona ma è sconfitto dall’austriaco Dominic Thiem (anche lui poi vincitore del torneo) ed un’altra semifinale arriva nella capitale spagnola, dove è proprio il greco a batterlo. Agli Internazionali d’Italia arriva finalmente il primo titolo stagionale, imponendosi nell’ultimo atto contro Djokovic.

Federer – Nadal, i precedenti

Indian Wells 2019 – Cemento – Semifinale – FEDERER W/O

Shanghai 2017 – Cemento – Finale – FEDERER 6-4 6-3

Miami 2017 – Cemento – Finale – FEDERER 6-3 6-4

Indian Wells 2017 – Cemento – Quarto turno – FEDERER 6-2 6-3

Australian Open 2017 – Cemento – Finale – FEDERER 6-4 3-6 6-1 3-6 6-3

Basilea 2015 – Cemento indoor – Finale – FEDERER 6-3 5-7 6-3

Australian Open 2014 – Cemento – Semifinale – NADAL 7-6(4) 6-3 6-3

Atp Finals Londra 2013 – Cemento indoor – Semifinale – NADAL 7-5 6-3

Cincinnati 2013 – Cemento – Quarti di finale – NADAL 5-7 6-4 6-3

Roma 2013 – Terra battuta – Finale – NADAL 6-1 6-3

Indian Wells 2013 – Cemento – Quarti di finale – NADAL 6-4 6-2

Indian Wells 2012 – Cemento – Semifinale – FEDERER 6-3 6-4

Australian Open 2012 – Cemento – Semifinale – NADAL 6-7(5) 6-2 7-6(5) 6-4

Atp Finals Londra 2011 – Cemento indoor – Round Robin – FEDERER 6-3 6-0

Roland Garros 2011 – Terra battuta – Finale – NADAL 7-5 7-6(3) 5-7 6-1

Madrid 2011 – Terra battuta – Semfinale – NADAL 5-7 6-1 6-3

Miami 2011 – Cemento – Semifinale – NADAL 6-3 6-2

Atp Finals Londra 2010 – Cemento indoor – Finale – FEDERER 6-3 3-6 6-1

Madrid 2010 – Terra battuta – Finale – NADAL 6-4 7-6(5)

Madrid 2009 – Terra battuta – Finale – FEDERER 6-4 6-4

Australian Open 2009 – Cemento – Finale – NADAL 7-5 3-6 7-6(3) 3-6 6-2

Wimbledon 2008 – Erba – Finale – NADAL 6-4 6-4 6-7(5) 6-7(8) 9-7

Roland Garros 2008 – Terra battuta – Finale – NADAL 6-1 6-3 6-0

Amburgo 2008 – Terra battuta – Finale – NADAL 7-5 6-7(3) 6-3

Montecarlo 2008 – Terra battuta – Finale – NADAL 7-5 7-5

Atp Finals Shanghai 2007 – Cemento indoor – Semifinale – FEDERER 6-4 6-1

Wimbledon 2007 – Erba – Finale – FEDERER 7-6(7) 4-6 7-6(3) 2-6 6-2

Roland Garros 2007 – Terra battuta – Finale – NADAL 6-3 4-6 6-3 6-4

Amburgo 2007 – Terra battuta – Finale – FEDERER 2-6 6-2 6-0

Montecarlo 2007 – Terra battuta – Finale – NADAL 6-4 6-4

Atp Finals Shanghai 2006 – Cemento indoor – Semifinale – FEDERER 6-4 7-5

Wimbledon 2006 – Erba – Finale – FEDERER 6-0 7-6(5) 6-7(2) 6-3

Roland Garros 2006 – Terra battuta – Finale – NADAL 1-6 6-1 6-4 7-6(4)

Roma 2006 – Terra battuta – Finale – NADAL 6-7(0) 7-6(5) 6-4 2-6 7-6(5)

Montecarlo 2006 – Terra battuta – Finale – NADAL 6-2 6-7(2) 6-3 7-6(5)

Dubai 2006 – Cemento – Finale – NADAL 2-6 6-4 6-4

Roland Garros 2005 – Terra battuta – Semifinale – NADAL 6-3 4-6 6-4 6-3

Miami 2005 – Cemento – Finale – FEDERER 2-6 6-7(4) 7-6(5) 6-3 6-1

Miami 2004 – Cemento – Terzo turno – NADAL 6-3 6-3

Federer – Nadal, dove seguire il match

