Germania-Romania. Alle ore 18, allo stadio ‘Dall’ Ara’ di Bologna la Germania del c.t Stefan Kuntz sfida la Romania del c.t Mirel Radoi per la 1.a semifinale degli Europei Under 21 in programma in Italia. La vincente di questa sfida affronterà nella finalissima del 30 giugno, in programma alla ‘Dacia Arena’ di Udine, la vincente di Spagna-Francia che si affronteranno in serata a Reggio Emilia. La Germania arriva a questa semifinale dopo aver concluso il Gruppo B in testa con 7 punti all’attivo (2 vittorie ed 1 pareggio) ed è reduce dal pareggio della 3.a giornata del Gruppo B contro l’Austria. La Romania si è qualificata per questa semifinale contro i tedeschi arrivando 1.a nel Gruppo C con 7 punti all’ attivo (2 vittorie ed 1 pareggio) ed è reduce dal discusso pareggio per 0-0 contro la Francia che ha estromesso gli azzurrini di Di Biagio dall’essere riammessa come migliore seconda, ripescaggio in favore della Francia arrivata al 2° posto con 7 punti. Riguardo ai precedenti, l’ultimo tra le due nazionali a livello Under 21 risale alle Qualificazioni agli Europei del 9 settembre del 2014, in quell’incontro i tedeschi s’imposero con un perentorio 8-0 nei confronti dei rumeni, quel match fu la gara di ritorno di quelle Qualificazioni; infatti nella gara d’andata giocata in Romania il 19 novembre del 2013 l’incontro si concluse in parità con il punteggio di 2-2. Per il match di quest’oggi il tecnico tedesco punterà tutto sulle qualità della stella di questo Europeo Under 21, ovvero Waldschmidt; mentre i romeni si affideranno a Puscas per scardinare la difesa tedesca. Quest’incontro verrà arbitraro dall’ arbitro israeliano Orel Grinfeld.

Germania-Romania, le probabili formazioni

Germania (4-3-3): Nubel; Mittlestadt, Tah, Baumgartl, Klostermann; Neuhaus, Eggestein, Dahoud; Oztunali, Waldschmidt, Richter. All. Kuntz.

Romania (4-2-3-1): Radu; Stefan, Pascanu, Nedelcearu, Manea; Cicaldau, Baluta; Ivan, Hagi Jr, Man; Puscas. All. Radoi.

Arbitro: Orel Grinfeld

