Italia-Polonia Under 21 0-1 (Video Gol Highlights): al Dall’Ara decide Bielik, azzurri a rischio eliminazione

Italia-Polonia Under 21 = 0-1, male gli azzurri. Una sconfitta inaspettata e qualificazione a rischio per i ragazzi di Di Biagio. Serataccia per l‘Italia che ora sabato si giocherà tutto con il Belgio.

94′ – Italia-Polonia Under 21 finisce qui.

91′ – ci saranno 4 minuti di recupero.

89′ – ammonito Buksa nella Polonia.

87′ – ammonito Zaniolo nell’Italia.

86′ – ultimi minuti di gioco.

84′ – ci prova Dimarco dai 25 metri, pallone decisamente fuori.

81′ – cambio per l’Italia: dentro Zaniolo per Adjapong.

79′ – corner per l’Italia: calcia Dimarco ma Bastoni non colpisce bene.

77′ – ancora Italia, cross radente di Kean per Cutrone e destro fuori di poco.

76′ – sfortuna azzurra, Pellegrini colpisce il palo con un destro potente e preciso.

75′ – corner per l’Italia: pallone bloccato facilmente da Grabara.

73′ – gioco molto spezzettato e questo va a vantaggio della Polonia.

71′ – tanti cross per gli azzurri, ma c’è un fallo in attacco di Cutrone.

68′ – metà secondo tempo di Italia-Polonia Under 21, azzurri in svantaggio.

66′ – altro cross di Pellegrini preda facile di Grabara.

63′ – azzurri ci provano da lontano, ma il tiro di Tonali è alto di poco.

61′ – punizione per l’Italia dai 20 metri: calcia Dimarco e blocca Grabara.

60′ – ammonito Kowniacki nella Polonia.

58′ – cambio per gli azzurri: dentro Tonali al posto di Mandragora.

57′ – l’Italia ci prova con i cross, ma l’ultimo di Dimarco è impreciso.

55′ – cambio per la Polonia: dentro Michalak e fuori Jagiello.

54′ – dopo il calcio d’angolo, altra conclusione alta di Bastoni da buona posizione.

53′ – ancora azzurri, sinistro potente al volo di Chiesa e Grabara si rifugia in corner.

52′ – buona occasione per l’Italia, ma Pellegrini calcia alto in girata.

50′ – ammonito Dziczek nella Polonia.

48′ – cross di Barella, esce in presa alta Grabara e blocca.

46′ – cominciata la ripresa di Italia-Polonia Under 21, per gli azzurri dentro Kean al posto di Orsolini.

SECONDO TEMPO

47′ – finisce qui il primo tempo di Italia-Polonia Under 21.

46′ – ci saranno 2 minuti di recupero.

44′ – gol annullato a Orsolini, fuorigioco dell’ex Juventus.

42′ – risponde l‘Italia con un corner: calcia Orsolini e poi Chiesa conclude in porta potente, ma impreciso.

41′ – Bielik approfitta di un rimpallo e di sinistro batte Meret.

40′ – punizione per la Polonia dai 25 metri: GOL! POLONIA IN VANTAGGIO!

39′ – ancora Italia, ma il destro dai 20 metri di Barella è ancora una volta impreciso.

37′ – ci prova anche Mandragora dalla sinistra, cross che si perde sul fondo.

35′ – ancora Italia, ma il sinistro di Barella dal limite dell’area di rigore è alto.

33′ – corner per gli azzurri: calcia Pellegrini e testata di Mancini fuori di poco.

31′ – occasione ghiotta per gli azzurri, Chiesa pesca bene Mandragora in area e l’ex Genoa calcia fuori da pochi passi.

30′ – risponde subito l’Italia con Chiesa, sinistro bloccato da Grabara.

29′ – Polonia pericolosa in area azzurra, risolve Meret in uscita.

27′ – occasione per l’Italia, Chiesa calcia su Grabara in uscita.

25′ – Chiesa a terra dopo un contatto in area di rigore, tutto regolare per l’arbitro.

23′ – metà primo tempo di Italia-Polonia Under 21, equilibrio in campo.

22′ – ci prova Pellegrini, destro alto da buona posizione.

21′ – polacchi molto prudenti in difesa.

18′ – azzurri in costante proiezione offensiva, ma c’è fallo di Cutrone in attacco.

15′ – ancora un lancio, di Pellegrini, per Cutrone, ma l’attaccante del Milan non riesce a controllare.

12′ – corner per la Polonia: calcia Szymanski e pallone ribattuto lontano da Barella.

11′ – Mandragora prova a innescare Cutrone, ma il pallone viene respinto dalla difesa polacca.

8′ – primo corner del match, sarà per gli azzurri: calcia Orsolini e respinge di pugno Grabara.

6′ – altro cross di Orsolini imprendibile per Chiesa.

4′ – ancora azzurri in avanti, destro a giro di Chiesa che esce non di molto sulla sinistra di Grabara.

2′ – subito Italia in attacco, ma il cross di Orsolini è impreciso e si perde sul fondo.

1′ – Italia-Polonia Under 21 è cominciata!

PRIMO TEMPO

ITALIA (4-3-3): Meret; Adjapong, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Lo.Pellegrini; Orsolini, Cutrone, Chiesa. Ct: Di Biagio.

POLONIA (5-4-1): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Bochniewicz, Pestka; Jagiello, Zurkowski, Dziczek, Szymanski; Kownacki. Ct:Michniewicz.

FORMAZIONI UFFICIALI

Italia-Polonia Under 21, spareggio in vetta. Seconda giornata della fase a gironi del Campionato Europeo Under 21. Allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, alle ore 21, scenderanno in campo l’Italia e la Polonia. Entrambe le squadre hanno vinto il loro match d’esordio, gli azzurri contro la Spagna e i polacchi contro il Belgio. L’incontro di questa sera è una specie di spareggio, visto che solo le vincenti dei tre gironi sono certi di qualificarsi per le semifinali. Nell’altro match del Gruppo A, alle ore 18, giocheranno Spagna-Belgio. Vietato sbagliare per entrambe, visto che le due squadre sono ancora a zero punti in classifica.

Italia-Polonia Under 21, le probabili formazioni

Italia-Polonia Under 21, le scelte dei due allenatori. QUI ITALIA – Gigi Di Biagio pensa a qualche cambio rispetto al match vinto contro la Spagna. Più che probabile, a questo punto, un possibile spazio dal 1′ per Orsolini, Cutrone e Bastoni‬ (inizialmente in panchina nel match d’esordio contro la Spagna). L’esterno del Bologna dovrebbe esser preferito a Zaniolo, l’attaccante a Kean e il difensore a Bonifazi, ma comunque sono da mantenere aperti i ballottaggi. Dubbi anche sulle fasce: Pezzella e Adjapong insidiano Dimarco e Calabresi. Per il resto conferme: da Meret e Barella a Pellegrini, fino ad arrivare alla stella Chiesa. QUI POLONIA – Tanti bei talenti ha messo in mostra la selezione di Michniewicz, proprio a cominciare dall’ex Samp, passando per Szymanski e Jagiello. Tutti confermati verosimilmente per il match di stasera. Il commissario tecnico polacco, infatti, non dovrebbe effettuare cambiamenti. Modulo speculare, 4-3-3, con Fila e Pestka sulle corsie di difesa, ma soprattutto il trio in mediana molto interessante formato da Jagiello, Dziczek e Zurkowski. (Fonte: Tuttomercatoweb.com).