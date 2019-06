LIVE Italia-Spagna Under 21, diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

Italia-Spagna 0-0

Europei Under 21, 1° giornata – Stadio Renato Dall’Ara (Bologna)



QUI SPAGNA

La Spagna è alla 14° partecipazione a un Europeo Under 21, competizione che ha vinto 3 volte nel 1998, 2011 e 2013, l’ultima volta proprio in finale contro l’Italia. Le furie rosse sono tornate e vogliono essere le protagoniste in questo europeo che si giocherà in Italia. La Spagna ha ottenuto il pass per l’Europeo chiudendo al primo posto il Gruppo 2 di qualificazione, totalizzando 27 punti in 10 partite, frutto di 9 vittorie e 1 sola sconfitta. Il tecnico De La Fuentes dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Sivera in porta; in difesa quartetto con Aguirregabiria e Firpo esterni, mentre all’ interno Merè e Nunez; a centrocampo Fabian Ruiz e Fornals; in attacco agirà Mir, supportato da Soler e Oyarzabal. Ballottaggio in difesa con l’ultimo arrivato Lirola che potrebbe subentrare al posto di Firpo.



QUI ITALIA

Finalmente l’attesa è finita: l’Italia Under 21 questa sera esordisce contro la Spagna nell’Europeo organizzato come nazione ospitante. Tanta pressione e aspettative sugli Azzurrini che possono puntare a disputare un grande torneo e su una squadra di notevole potenziale. In ogni caso l’Europeo di casa è l’occasione migliore per gli Azzurrini per riscattarsi, con Di Biagio che nell’11 titolare potrà contare su ragazzi in pianta stabile nei club di Serie A. Probabile il 4-3-3 con Audero tra i pali; in difesa agiranno Pezzella, Bastoni, Mancini e Adjapong; a centrocampo confermati Pellegrini e Tonali, con un ballottaggio tra Zaniolo e Barella; in attacco tridente formato da Chiesa, Cutrone e Kean. Indisponibili Davide Calabria e Andrea Pinamonti.



ITALIA – SPAGNA, PROBABILI FORMAZIONI

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA (4-3-3): Audero; Pezzella, Bastoni, Mancini, Adjapong; Pellegrini, Tonali, Zaniolo; Chiesa, Cutrone, Kean. All.: Di Biagio

PROBABILE FORMAZIONE SPAGNA (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Meré, Unai Nunez, Firpo; Merino, Fabian Ruiz; C. Soler, Fornals, Oyarzabal; Rafa Mir. All.: De La Fuentes