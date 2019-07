LIVE Juventus Calciomercato: De Ligt arriverà a Torino stasera, Everton preme per Mandzukic, Chiesa vuole la Juve

20:34 – Accordo trovato con il Benfica per la cessione di Perin. Il portiere percepirà 3 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni.

20:31 – Il Lione ufficializza la cessione alla Juventus di Rafia. Il calciatore è costato ai bianconeri 400.000 euro.

17:07 – È fatta per Dany Mota Carvalho. Giocherà nell’Under 23 di Pecchia. L’operazione è costata 2 milioni di euro. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

14:00 – Si lavora a un maxi scambio Dybala al Milan e Romagnoli alla Juventus secondo Raisport.

10:54 – Trippier seguito dal Bayern secondo Sky Sports. L’inglese è anche nel mirino della Juventus.

09:48 – Dani Alves-Juventus, contatto tra l’entourage del calciatore e i bianconeri a Torino secondo Goal.com.

09:01 – Il Bayern Monaco esclude un ritorno di Mandzukic. Rumenigge ha detto no secondo la Bild.

08:24 – Chiesa vuole la Juventus. L’attaccante incontra Commisso e chiede la cessione secondo il Corriere della Sera.

08:20 – Continua la trattativa per lo scambio Kean-Icardi. L’Inter vuole un conguaglio da 20 milioni di euro.

08:01 – Prosegue la trattativa che potrebbe portare Mattia Perin al Benfica. Sky afferma che alla Juventus finirebbe Joao Ferreira.

07:56 – De Ligt è atteso a Torino questa sera. Domani si sottoporrà alle visite mediche mentre mercoledì verrà presentato a stampa e tifosi.

È il giorno di Matthijs De Ligt. Il difensore olandese è atteso a Torino questa sera e domani si sottoporrà alle visite mediche per la Juventus. Finalmente si concluderà una delle trattative più lunghe dell’estate, nonché uno degli acquisti caldi più importanti in Europa. De Ligt costerà alle casse bianconere ben 70 milioni di euro che finiranno all’Ajax. Nella scorsa stagione, il centrale olandese si è distinto in Champions League oltre che nella Eredivisie conquistata con i lancieri.

L’operazione che lo porterà alla Juventus è stata condotta dal suo procuratore, Mino Raiola. I tifosi lo attendono con trepidazione e con il suo acquisto, la linea difensiva per questa stagione che verrà sarà di altissimo livello. Sarri avrà a disposizione De Ligt, Chiellini e Bonucci. Proprio quest’ultimo è il maggiore candidato a lasciare la Juventus in caso di qualche panchina di troppo. Magari nel mercato invernale dove PSG e Manchester City potrebbero bussare alla finestra per il difensore italiano classe 1987. Oltre al mercato in entrata, la Juventus ha pure quello in uscita: l’Everton si è fatto avanti ieri per l’acquisto di Mandzukic ma potrebbero lasciare la Juventus pure Cancelo (destinazione City), Khedira, Perin e Marko Pjaca. Quest’oggi molte operazioni potrebbero concludersi per i bianconeri. Mercato in grande movimento.