LIVE Napoli-Benevento, diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

Napoli-Benevento 0-0

Ritiro 2019, Amichevole – Centro Sportivo Dimaro-Folgarida (Trentino Alto-Adige)

LIVE Napoli-Benevento, clicca qui o premi F5 per aggiornare la diretta



QUI BENEVENTO

Cambio di guardia per la formazione campana, quest’anno allenata dal fratello di Simone Inzaghi, Filippo. Dopo l’addio di Christian Bucchi, passato all’Empoli, toccherà al nuovo tecnico ritrovare la fiducia e trasmetterla ai suoi nuovi compagni. Oggi primo test in vista della ripresa del campionato. Benevento che si schiererà con il 4-3-1-2 con Gori a difendere i pali; in difesa Maggio e Letizia esterni, con Antei e Caldirola al centro; a centrocampo spazio a Viola in cabina di regia, supportato da Del Pinto e Tello; in attacco giocherà Insigne, fratello di Lorenzo insieme ad Armenteros e Coda.

QUI NAPOLI

Prima uscita stagionale per il Napoli di mister Carlo Ancelotti, che al centro sportivo di Dimaro affronta nella prima amichevole il Benevento, allenata dal nuovo tecnico Filippo Inzaghi. Stadio che sarà tutto esaurito. Per i partenopei probabile il 4-3-3 con Karnezis in porta; in difesa Di Lorenzo e Ghoulam esterni, mentre la coppia centrale sarà Chiriches e Luperto; a centrocampo Palmiero in cabina di regia, supportato da Rog e Callejon; davanti tridente formato da Tutino, Verdi e Younes.



NAPOLI – BENEVENTO, PROBABILI FORMAZIONI

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Di Lorenzo, Chiriches, Luperto, Ghoulam; Callejon, Palmiero, Rog; Tutino, Verdi, Younes. All.: Ancelotti

PROBABILE FORMAZIONE BENEVENTO (4-3-1-2): Gori; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Del Pinto, Viola, Tello; Insigne; Armenteros, Coda. All.: Inzaghi