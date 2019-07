LIVE Risultati Champions League diretta tempo reale: in campo alle 17

Risultati Champions League, oggi i match di ritorno. Scendono in campo 12 squadre per decidere le qualificate al turno successivo dei preliminari di Champions League. Tra oggi e domani ci saranno 16 partite che determineranno le squadre che vanno avanti nella competizione. Tra i match della serata c’è sicuramente attesa per quello della Stella Rossa di Belgrado. I serbi giocano in casa e partono dallo 0-0 contro i lituani del Suduva. Una partita che può nascondere più di una insidia per i campioni d’Europa 1991. Curiosità anche per il Feronikeli. La squadra kosovara ospita i gallesi del TNS, si parte dal 2-2 dell’andata, quindi ai padroni di casa basta anche lo 0-0 per passare il turno.

Risultati Champions League, tutti i match in programma oggi

Risultati Champions League, le partite della giornata. Come detto sono 6 i match in programma, si comincia alle ore 17 con in campo i macedoni dello Shkendjia e gli estoni del Kalju (1-0 all’andata). Alle 19 ci saranno in campo i georgiani del Saburtalo Tblisi contro i moldavi dello Sheriff Tiraspol (3-0 all’andata). Alle 20 derby nordico tra i faroensi dell’Hb Torshvan e i finlandesi dell‘Hjk Helsinki. Sempre alle 20 ci sono i maltesi del Valletta contro i lussemburghesi del Dudelange (2-2 all’andata). Questi ultimi sono stati avversari del Milan nella passata stagione di Europa League. Alle 20.45 i match sopracitati: Feronikeli-Tns e Stella Rossa-Suduva.