Lilla-Roma 2-3: grande spettacolo da parte dei giallorossi, che gol Cristante (video highlights)

Vittoria di prestigio per la Roma di Fonseca. I capitolini battono per 3-2 il Lilla in trasferta grazie alle reti di Zaniolo, Under e Cristante. Non è stata una partita semplice per i giallorossi, specialmente nel primo tempo dove il Lilla ha terminato il match in vantaggio con Weah. Nella ripresa la Roma è cresciuta e ha meritato il successo. Grandissima rete da parte di Cristante che con un tiro da fuori area, trafigge l’incolpevole portiere del Lilla. Sotto il video highlights:

90’ +3’ – TERMINA IL MATCH! La Roma vince 3-2 sul Lilla!

91’ – GOOOOL DELLA ROMA! Grandissima conclusione al limite dell’area di rigore da parte di Cristante! Che gol!

90’ – Grande giocata di Spinazzola sulla fascia destra. Il suo cross non trova nessuno in mezzo all’area di rigore,

87’ – Punizione dalla fascia sinistra per la Roma.

83’ – Sostituzione Lilla: fuori Andre, dentro Show.

82’ – Dzeko (Roma) prova la conclusione ma il suo tiro finisce alto.

81’ – Tiro insidioso dalla distanza di Celik (Lilla). Il pallone esce a lato.

77’ – Il Lilla va vicino al gol ma il pallone scodellato in mezzo non trova nessun giocatore posizionato.!

75’ – Giro di sostituzioni per il Lilla. Pied entra al posto di Bamba.

73’ – GOOOOL DEL LILLA! Il nuovo entrato Araujo trova il pari di sinistro dopo un’azione sul filo del fuorigioco. 2-2!

72’ – Sostituzione Roma: fuori Florenzi e dentro Spinazzola.

70’ – Sostituzioni Roma: fuori Diawara e dentro Pellegrini. Fuori Under e dentro Antonucci. Fuori Kluivert e dentro Perotti.

67’ – Colpo di testa pericoloso di Remy (Lilla). Lopez blocca in scioltezza.

66’ – Bamba (Lilla) tenta una penetrazione in area di rigore. Florenzi lo ferma!

62’ – GOOOOL ROMA! Ancora un’azione dalla sinistra. Kolarov mette il pallone in mezzo per Zaniolo che dopo la respinta della traversa, mette il pallone nel sacco! 2-1 Roma!

60’ – Araujo (Lilla) tenta un cross dalla destra, ma il suo tentativo non sortisce nessun effetto.

57’ – Doppia sostituzione Lilla: fuori Ikone e dentro Luiz Araujo. Fuori Thiago Maia e dentro Soumare.

55’ – Punizione da buona posizione per il Lilla.

52’ – Il Lilla reagisce al gol della Roma, ma i tentativi di francesi vengono stoppati dai capitolini.

50’ – GOOOOL ROMA!! Under la mette nel sacco su assist dalla fascia di Dzeko! Bel suggerimento di Diawara in avvio azione!

49’ – Kolarov (Roma), prova a sfondare sulla fascia sinistra. Il suo passaggio in area del Lilla non trova nessuno.

46’ – INIZIA SECONDO TEMPO – La Roma si riversa in avanti con Kluivert, ma l’olandese viene fermato.

45’ +1’ – FINE PRIMO TEMPO – LILLA-ROMA 1-0 rete di Weah.

45’ – Brutto dallo su Dzeko (Roma) da parte di Andre (Lilla). Punizione Roma.

43’ – Zaniolo (Roma) ci prova e si impegna in area di rigore avversaria. La sua conclusione non impensierisce il portiere.

40’ – OCCASIONE LILLA! A tu per tu con il portiere, Ikone spara clamorosamente alle stelle il gol del 2-0. Roma graziata.

38’ – Conclusione centrale di Andrè (Lilla). Il portiere della Roma, blocca con facilità.

36’ – Conclusione a giro di Bamba (Lilla). Il pallone termina alto.

34’ – Il match riprende con il Lilla in possesso palla.

31’ – Benjamin Andre (Lilla) ha subito un duro colpo. Interviene lo staff medico.

30’ – Corner per la Roma.

29’ – Continuano le azioni sulle fasce da parte del Lilla. La Roma copre bene.

27’ – Occasione per la Roma! Cross di Kolarov in mezzo all’area di rigore del Lilla. Nessuno però lo raccoglie.

25’ – Percussione centrale di Remy (Lilla). Il suo tiro però non è angolato e Lopez blocca il pallone.

23’ – Weah (Lilla) ci prova ancora, ma il suo tiro finisce alle stelle.

22’ – La Roma reagisce, ma il cross di Florenzi dalla destra non trova nessuno in area di rigore.

19’ – GOOOL DEL LILLA! Il marcatore è Timothy Weah! Bella accelerazione di Bamba (Lilla), Pau Lopez (Roma) respinge la conclusione in porta del Lilla, ma sulla ribattuta arriva Weah! 1-0.

18’ – Il Lilla ci prova sulla fascia, ma il cross di Bradaric è spreciso.

17’ – Kolarov (Roma) viene ammonito dal direttore di gara.

16’ – Corner per la Roma.

14’ – Conclusione potente di Remy (Lilla), ma il portiere della Roma è attento ,

12’ – Bella giocata Dzeko-Under, ma il turco crossa troppo sul portiere che para agevolmente.

11’ – Corner per il Lilla.

10’ – Risponde il Lilla ma i tentativi francesi vengono respinti dalla difesa capitolina.

8’ – OCCASIONE ROMA! Grande assist di Dzeko per Zaniolo, che però in area spara alle stelle!

5’ – La Roma cerca di pressare la linea difensiva del Lilla in fase d’impostazione.

3’ – Possesso palla del Lilla con tentativo di penetrazione sulla fascia destra. La Roma è attenta.

2’ – Fallo di Juan Jesus su Remy. Punizione per il Lilla.

1’ – Partiti! La Roma gioca il primo pallone della partita. Roma con un 4-2-3-1 offensivo. 4-4-2 per il Lilla.

17:56 – IL LIVE IN TEMPO REALE DI LILLA-ROMA INIZIERÀ QUI SU SUPERNEWS TRA POCHI MINUTI! BUONA LETTURA!

17:48 – Lilla e Roma stanno terminando il riscaldamento in vista dell’inizio del match.

Importante test amichevole per la Roma di Fonseca. I giallorossi affronteranno il Lilla in amichevole alle ore 18. SuperNews seguirà il match in tempo reale e vi aggiornerà minuto per minuto su questa pagina.

La Roma sta disputando un pre-campionato eccellente e la mano di mister Fonseca si vede. La amichevoli estive stanno dando ragione al tecnico portoghese: 4 vittorie su 4 contro Tor Sapienza, Rieti, Ternana e Perugia. La forma dei capitolini risulta invidiabile. I giocatori più in evidenza sono stati i vari Under, Schick, Florenzi e Mancini. Quest’ultimo è addirittura andato in rete due volte nell’amichevole contro il Perugia: il difensore della Nazionale ha dimostrato di essere incisivo non solo in fase difensiva, ma anche in fase offensiva. Soprattutto per quanto concerne le palle inattive, dove la sua fisicità predomina su tutti risultando devastante per i difensori avversari.

Anche il partente Edin Dzeko ha mostrato segnali positivi durante l’amichevole contro il Perugia, andando in gol pure lui. Il bosniaco però è sempre più vicino a lasciare la società romana per accasarsi all’Inter di Antonio Conte. L’avversario che la Roma incontrerà questa sera, il Lilla, ha vinto tre delle sei amichevoli disputate finora. I francesi sono reduci da una sconfitta contro il Celta Vigo e questa sera vorranno rifarsi. IL LIVE IN TEMPO REALE DEL MATCH SARÀ DISPONIBILE SU QUESTA PAGINA A PARTIRE DALLE ORE 18.00.

Lilla-Roma, le probabili formazioni



LILLA (4-2-3-1) – Maignan, Pied, Soumaoro, Fonte, Celik, Soumarè, Zekaj, Araujo, Ikoné, Weah.

ROMA (4-2-3-1) – Pau Lopez, Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov, Cristante, Diawara, Ünder, Zaniolo, Perotti; Dzeko.