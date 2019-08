LIVE Atalanta-Getafe: match amichevole in tempo reale dalle ore 21

L’Atalanta di Gasperini affronterà questa sera in amichevole il Getafe alle ore 21 e SuperNews seguirà la diretta in tempo reale del match. Test significativo per la Dea di Gasperini che in questa stagione dovranno misurarsi con realtà europee di spessore, data la presenza dei bergamaschi in Champions League. In questo pre-campionato, l’Atalanta ha vinto 3 delle 5 partite partite di preparazione, avendo la meglio su contro il Norwich, il Renate e il Brusaporto. Sconfitte di misura invece contro Leicester e Swansea durante la tournée britannica del club italiano. I dati arrivati allo staff di Gasperini sono comunque incoraggianti in chiave Champions. In grande forma il nuovo acquisto Muriel: il colombiano ex Siviglia e Fiorentina, ha realizzato ben 5 reti in queste amichevoli e sarà un ottimo partner d’attacco di Zapata, suo connazionale.

Gli spagnoli del Getafe sono reduci da sette amichevoli pre-stagionali. I test sono stati contraddistinti da diversi pareggi – ben 3 – e tre vittorie su Portimonense, Rayo Majadahonda e Crotone. Anche il Getafe così come l’Atalanta, sarà impegnato in Europa ma non in Champions, bensì in Europa League dopo il quinto posto raggiunto nella bellissima stagione passata. Il Getafe infatti è arrivato a soli due punti dalla zona Champions League, arrendendosi solamente al Valencia di Marcelino. Il Live di Atalanta-Getafe inizierà questa sera 10 agosto alle ore 21, qui su SuperNews! Non mancate!