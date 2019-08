LIVE Atletico Madrid-Juventus risultato tempo reale ICC 2019: in campo alle 18

Atletico Madrid-Juventus, si chiude l’ICC. Ultimo match dell’International Champions Cup 2019. Alla Friends Arena di Stoccolma scenderanno in campo l’Atletico Madrid di Diego Simeone e la Juventus di Maurizio Sarri. La vittoria finale dell’ICC 2019 è già assegnata al Benfica, ma il test sarà utile ai due allenatori in vista dell’inizio della stagione calcistica. I Colchoneros sono reduci dalla vittoria contro l‘Atletico San Luis per 2-1. La Juventus invece arriva al match di oggi dopo il pareggio per 3-3 con la rappresentativa del campionato coreano. Per i bianconeri si tratta del penultimo test amichevole estivo. Il 14 agosto in programma c’è la tradizionale partita in famiglia a Villar Perosa. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18. In caso di partità al 90′ si andrà ai calci di rigore.

Atletico Madrid-Juventus, le probabili formazioni

Atletico Madrid-Juventus, le scelte dei due allenatori. Queste le possibili scelte di Simeone e Sarri per il match di oggi che comincerà alle ore 18 alla Friends Arena di Stoccolma.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Llorente, Saul, Lemar; Joao Felix. Morata. All. Simeone.

Come detto questo match chiude l’edizione 2019 dell’International Champions Cup, trofeo già vinto dal Benfica con 9 punti in 3 partite.