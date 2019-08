Cecchinato-Schwartzman 6-3, 6-7, 4-6 (video highlights): l’italiano cala negli ultimi set. Al secondo turno approda il sudamericano

Ennesima delusione per Cecchinato, che si arrende in rimonta al “Peque” Schwartzman. Tante occasioni sprecate, sia nel secondo che nel terzo set, dal siciliano, che chiude il match persino con più punti vinti del suo avversario. Eppure l’italiano aveva cominciato bene la gara conquistando il primo set con un secco 6-3, approfittando degli errori dell’argentino. Schwartzman, però, sta alla finestra e gioca prima un secondo set di forza per poi concludere la rimonta nell’ultimo set approfittando delle debolezze dell’italiano. Alla fine al secondo turno come da pronostico arriva il sudamricano, ma quanti rimpianti per l’italiano.



TERZO SET VINCENTE PER SCHWARTZMAN. 2-1 PER L’ARGENTINO TERMINA L’INCONTRO.

4-6: Servizio dritto vincente e l’argentino vola al secondo turno.

4-5: L’argentino riesce a portarsi in vantaggio. Con un pizzico di fortuna supera in volee l’avversario.

4-4: Schwarztman riesce a conquistare il vantaggio e a portarsi sul 4-4.

4-3: L’azzurro resta al comando del parziale, game delicatissimo nelle sue mani.

3-3: Parità ancora una volta e l’argentino entra in corsa.

3-2: Grande ace di Cecchinato che sta affrontando la partita alla grande. L’italiano in vantaggio.

2-2: Pareggio di Cecchinato che con due volee riesce a portarsi in parità.

2-1: Due ace nel terzo game per Cecchinato, di nuovo avanti nello score. 2-1.

1-1: Cecchinato riesce a pareggiare con un ace sensazionale.

0-1: Schwarztman riesce ad ottenere il primo game con una greande e beffarda volee.

SECONDO SET VINTO DALL’ARGENTINO CHE SI PORTA SULL’1-1

6-7: Schwarztman vince il tie break e pareggia il conto dei set.

6-6: Annullato anche dall’italiano il set point. Si va al tie break.

5-6: Palla break annullata da Schwartzman che risale nel game e lo fa suo. 5-6.

5-5: Parità con una diagonale pericolosa stende l’avversario Cecchinato e riesce a mantenere il set vivo.

4-5: Con un pallonetto Schwarztman beffa l’italiano e si riporta in vantaggio.

4-4: Ancora parità. Con un colpo fortuito Cecchinato riesce a beffare l’argentino e a portarsi sul 4-4.

3-4: Schwartzman annulla una palla break e resta avanti nel secondo set per 4-3.

3-3: Cecchinato ancora riesce a portarsi in parità con una veloce volee.

2-3: L’argentino più reattivo in questo secondo set e si porta in vantaggio.

2-2: Pareggio ai vantaggi per Cecchinato.

1-2: Vantaggio per l’argentino che tiene la battuta.

1-1: Bellissima diagonale, potente di Schwarztman. Situazione di parità

1-0: Anche il secondo set inizia benissimo per Cecchinato.

PRIMO SET ALL’ITALIANO CHE SI PORTA SULL’1-0

6-3: Servizio vincente e il siciliano mette in cascina il parziale. 6-3.

5-3: Cecchinato riesce con un break a portarsi sul 5-3. A un punto dal conquistare il primo set.

4-3: Importante turno di battuta tenuto dall’azzurro. 4-3.

3-3: Con i vantaggi Schwarzman pareggia.

3-2: Cecchinato mantiene il vantaggio e si porta sul 3-2.

2-2: Bellissima diagonale dell’argentino che si porta sul 2-2.

2-1: Si porta in vantaggio Cecchinato con una volee disintegra l’avversario.

1-1: Grande servizio di Schwartzman che lo porta al pareggio in questo primo set.

1-0: Turno di servizio tenuto a 15 dal siciliano. 1-0 e poi si arriva a 40-40 e quindi l’italiano riesce a conquistare il primo punto.

Match iniziato

Schwarztman ci riprova a vincere un altro torneo dopo quello di Los Cabos di poche settimane fa. Sulla sua strada, però, c’è Cecchinato che vuole superare il turno e arrivare più lontano è possbile. Il siciliano fa il suo esordio contro il fresco vincitore del torneo di Los Cabos. Parte decisamente sfavorito l’ex top-20 azzurro, in cerca di fiducia e vittorie sul cemento americano per arrivare nel migliore dei modi agli Us Open. Superare il numero 27 del mondo per il siciliano sarebbe una grandissima impresa, date le otto sconfitte consecutive da cui è reduce. L’argentino, invece, è reduce da bei successi e grandi partite molto entusiasmanti.

Rispetto agli altri italiani, il povero Cecchinato sembra avere la strada sbarrata verso i turni successivi. Contro Schwartzman dovrà cacciare un’astuzia er forza inaudita e particolare perchè non sarà certo facile superare l’ostacolo. Schwarztman, tennista di esperienza ormai vive di grandi vittorie. Quella ultima a Los Cabos non è un caso. El Peque’ si è aggiudicato il primo titolo della sua carriera sul duro, dopo i trionfi sul rosso a Istanbul nel 2016 e a Rio de Janeiro nel 2018. Per il 21enne Fritz (che ha vinto 13 delle ultime 16 partite giocate) si tratta della seconda sconfitta consecutiva in finale. Ecco, quindi, chi avrà davanti a se Cecchinato.

