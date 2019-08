LIVE Simona Halep-Gibbs, Us Open 2019, diretta e risultato in tempo reale: la rumena favorita

Simona Halep nel primo turno degli Us Open incontrerà l’americana Gibbs in un incontro inedito. La rumena già ha vinto Wimbledon distruggendo in finale Serena senza aver pietà alcuna dell’americana, invece,l la statunitense è ormai una esordiente che purtroppo si troverà ad affrontare una blasonata come Simona. Il gioco della rumena, molto efficace ed altrettanto vincente, non ha mai infiammato il pubblico ed è per questo che la rumena riceve poca attenzione. Halep quest’anno ha però vinto il suo titolo più prestigioso a Wimbledon ed è pronta a dimostrare le sue qualità.

Sarà un incontro non certo equilibrato che porterà quasi sicuramente alla vittoria della rumena. Ma occhio alle sorprese delle debuttanti che non vedono loro di affermarsi nel WTA aumentando di posizione. Classe ’93 Nicole Gibbs già ha giocato agli Us Open nel 2014 fermandosi anche ad un buon risultato come nel terzo turno. La rumena, invece, affermatissima potrebbe risolvere in pochi minuti la gara senza tanti problemi. Ormai affermatissima nel circuito tennistico femminile, la Halep proverà a non avere problemi durante la gara perchè le vere difficoltà si presenteranno sempre molto dopo. Sognando un’altra finale la rumena vuole riuscire a trionfare anche in America, terra non proprio facile per vincere un trofeo lungo come gli Us Open.