Milan-Machester United LIVE: seguite su supernews lo scontro fra Red devils e rossoneri

Finisce qui, ottimo match dei rossoneri, risultato nei 90 minuti giusto, dice poco la lotteria dei rigori. Il Benfica alzerà l’ICC, vista la differenza favorevole rispetto allo stesso United. Il Milan chiude senza vittorie, ma con un crescendo di prestazione. Un saluto dalla redazione di Supernews, grazie per averci seguito!

James: GOL!

Maldini: ERRORE, para De Gea!

Gomes: GOL!

Krunic: GOL!

Greenweood: GOL

Andrè Silva: GOL!

Young: GOL!

Bonaventura: GOL!

Lingard: GOL!

Calhanoglu: GOL!

Si va ai calci di rigore!

93′ Ultima conclusione del match: Lingard corre sulla sinistra, ma arriva poco lucido e tira con poca convinzione

Saranno 3 i minuti di recupero

90′ Calcio di punizione dal limite per il Manchester, ammonito Calhanoglu: palla alta.

89′ Lingard conclude all’altezza del dischetto deviata, Reina blocca con sicurezza

86′ Contropiede del Manchester United che porta alla conclusione James: svirgolata e recupero Milan

84′ Trottola di dribbling di Gomes in area del Milan, conclusa in un nulla di fatto

82′ Gomes per Rashford e Greenwood per Martial , giovani in campo anche per i reds

80′ Bel lavoro sulla trequarti di Maldini, che lancia Andrè Silva, il quale, però non riesce a concludere

77′ A sospresa entra in campo Giacomo Bonaventura, farà comodo nello scacchiere di Bonaventura.

76′ Suso per Bonaventura, Rodriguez fuori dentro Conti, Calabria fuori per Strinic, Piatek per Maldini e Brescianini e Gabbia per Romagnoili e Borini. Ultimi 15 minuti con forze fresche

75′ Errore della difesa del Machester United che per poco non porta Piatek alla conclusione

71′ GOOOOOOL! GOOOL! Lingard lasciato troppo solo sulla fascia sinistra, si porta in area di rigore e con un diagonale batte un incolpevole Reina

70′ Young crossa da destra, Shaw riceve da sinistra e di controbalzo conclude fuori di poco

68′ Ora Calhanoglu è in posizione di regia, affiancato da Krunic e Borini. 30 minuti anche per Andrè Silva

64′ Fuori Mata dentro James, Matic per Fred. Rojo per Young e Lingard per Rashforfd

63′ Entrano Reina, Krunic e Andrè Silva, escono Donnarrumma, Castillejo e Biglia

60′GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOL! Samu Castillejo! Riceveve l’ennesimo assist al bacio di Suso e incorna in rete

58′ Andreas Pererira riceve palla sul verticve destro dell’area, conclusione a lato

55′ Rashford corre bene sulla sinistra, ma Musacchio lo porta verso l’esterno e l’inglese sbaglia facendo uscire il pallone

53′ Lo Unted fatica a costruire là davanti, fanno un bel lavoro con pressione e conclusioni, ma il Milan è ben schierato

50′ PIATEK! Il pistolero riceve palla in area di rigore, ma è convito di essere in fuorigioco e conclude debolmente

49′ Il Milan costruisce e prova ad uscire dalla pressione del Manchester

47′ Azione continuata dello United che porta Shaw al tiro , palla in angolo

46′ Ricomincia con aggressività il Manchester United

19:40 Iniziail secondo tempo

45 Finisce il primo tempo, il Milan va sotto meritatamente, ma col passare del tempo cresce e chiude la prima frazione con un pareggio che sta strettpo. Strepitoso Suso, costamnti Borini, Calhanohglu e Calabria

44′ Piatek sfiora il gol recuperando in area, ma è troppo decentrato e De Gea para il suo pallonetto

43′ La trequarti del Manchester è un incubo per i red devils, con Suso, Castillejo e Calhanoglu seminano scompiglio con dribbling e assist, il Milan funziona, plauso a Giampaolo

39′ SUSO!!! Lo spagnolo fa partire un tiro cross che finsce ad un pelo dalla testa di Piatek, la palla sfila e De Gea respinge

37′ Possesso prolungato del Milan che sfocia in una palla per Piatek che è sfortunato ed è anticipato per via di un rimpallo

33′ Shaw recupera in mezzo al campo, corre e lancia a sinistra il solito Rashfdord, Calabria e Castillejo disinnescano

31′ Ottimo il pressing del Milan, soprattutto sulla fascia destra con Calabria, Borini e Suso

30′ Il Milan batte il primo calcio d’angolo del match, passaggio corto e cross per é Piatek che tocca la palla: larga

26′ GOOOOOOOOL! GOOOL! Recupera Castillejo, palla per Borini che trova Suso il quale fa partire un sinistro da fuori area che non lascia scampo a De Gea. Parità ristabilita

25′ Martial continua a seminare il panico nella retroguardia rossonera

24′ Atterrato Biglia, calcio di punzione per il Milan dalla sinistra, la palla finisce docile tra le mani di De Gea

22′ Ora è il Manchester a fare la partita, alzato il baricentro e il ritmo, traspare la differenza nel livello di preparazione

19′ Bel contropiede di Piatek che serve Castillejo in area, lo spagnolo è anticipoato di poco

16′ Milan che prova a reagire con Calabria e Castillejo sulla fascia destra

14′ GOOOOL!! Rashford è pescato in posizione regolare, rientra e lascia partire un destro da dentro l’area che trafigge Donnarumma

13′ Scambio Castillejo-Piatek col polacco che manca la concluisione per un soffio

12′ Rasforfd!! Da fuori area conclude con un destro micidiale, Donnarumma c’è

11′ Squillo di Suso! Piatek ‘appoggia e lo spagnolo conclude: la difesa respinge

10′ Errore di Castillejo che porta lo United al tiro: a lato

8′ Martial fa paura alla retroguardia rossonero con pressing e dribbling

6′ Fase di studio, con il Milan che pressa con personalità

4′ Dai e vai tra Pereira e Van Bissaka sulla destra bloccato da Rodriguez

3′ Primo scatto milanista con Suso che non trova Piatek per poco

2′ Il Milan prova a manovrare per costruire una azione pericolosa

18:37 E’ iniziata! Al via il match fra diavoli

18:35 Arbitra il Signor Griffths

18:34 Milan in maglia bianca e Manchester con la prima maglia

18:32 Sono più di 60.000 persone ad assitere al match

18:30 Manca ormai poco all’inizio del match, le compagini stanno entrando in campo

Lettrici e lettori di Supernews benvenuti alla live di Milan-Manchester United, terzo scontro per entrambe le compagini all’interno della ICC Cup. I rossoneri arrivano con due sconfitte con Benfica e Bayern Monaco, mentre i reds hanno vinto gli ultimi due match contro Tottenham e Inter. I reds si preparano per l’inizio della Premier e il Milan cerca segnali dal reparto offensivo e di chiarirsi le idee in vista del mercato e dell’inizio ufficiale del campionato.

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musuacchio, Rodriguez; Borini, Biglia,Calhanoglu; Suso; Piatek, Castillejo.

A disp. Reina, A.Donnarumma, Conti, Gabbia, Strinic, Leao, Krunic, Bonaventura, Andrè Silva, Mionic, Brescianini, Maldini; All. Giampaolo

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Wan-Bissaka, Rojo, Lindelof, Shaw; Pereira, Matic, McTominay; Mata, Martial, Rashford. A disp. Romero, Pereira, Bailly, Jones, Tuanzebe, Lingard, Andres Pereira, Smalling, Fred, Young, Diogo Dalot, Greenwood, Gomes, Darmian, Garner, Chong; All. Solskajre

Stesso undici dell’ottima gara contro il Benfica per Marco Giampaolo, Solskajer, invece, lancia la probabile formazione che schiererà a inizio Premier. Il Milan spera di veder tornare a segnare il pistolero Piatek e lo United proverà a non far pesare troppo le continue voci di mercato su Pogba e Lukaku. Prima panchina per il neo acquisto rossonero Leao e probabilmente l’ultima per Andrè Silva, destinato alla cessione. Non convocati Pogba e Lukaku.