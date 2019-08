Williams-Andreescu 1-3 rit., Wta Toronto 2019: la statunitense si ritira dopo 19′ e la canadese vince il torneo

Serena Williams si ritira in lacrime dalla finale del Wta Toronto 2019 (presunto problema alla schiena), dopo appena diciannove minuti e sotto 3-1, consentendo così alla canadese Bianca Andreescu di vincere il terzo titolo della carriera, su quattro finali disputate; primo titolo per una giocatrice di casa in questo torneo dopo ben 50 anni. Per la statunitense, invece, è la quarta sconfitta consecutiva in un ultimo atto, avendo vinto l’ultimo titolo all’Australian Open 2017.

(8) SERENA WILLIAMS – BIANCA VANESSA ANDREESCU 1-3 rit., Centre Court

Finale Wta Premier 5 Toronto 2019 (cemento)

20.01 – La statunitense chiede l’intervento del fisioterapista. Poi inizia a piangere e si ritira dalla finale: GAME, SET AND MATCH ANDREESCU, con la canadese che l’abbraccia e si sincera delle sue condizioni; finale durata appena 19′

20.00 – Vantaggio confermato a 30. 1-3

19.58 – Servizio e dritto della nativa di Mississauga. 30-0

19.55 – BREAK ANDREESCU! Doppio fallo di Serena Williams: 1-2

19.55 – Seconda chance di break di questo game per la canadese

19.54 – Ottima prima a salvare anche questa. Vantaggi

19.54 – Ancora problemi di dritto per la statunitense. 30-40 ed altra palla break concessa

19.53 – Altro ace centrale. 30 pari

19.52 – Williams prima sbaglia il dritto, poi mette a segno il primo ace (al centro). 15 pari

19.51 – Gran risposta della statunitense ma poi affossa in rete uno smash a campo aperto. 1-1

19.50 – Due buone prime di servizio. 40-15

19.49 – Ottimo drop shot di Andreescu, con Williams lontana dal campo. 15 pari





19.48 – La statunitense riesce a far suo il game. 1-0

19.47 – Ben annullata con servizio e rovescio lungolinea. Seconda parità

19.46 – Palla break per la canadese

19.46 – Un po’ di vento disturba le giocatrici e Williams commette doppio fallo. 40 pari

19.45 – Questa volta invece è efficace. 30 pari

19.44 – Ancora un errore di rovescio. 15-30

19.44 – Rovescio in rete dopo aver vinto il primo punto. 15 pari

19.43 – Inizia il match, serve la statunitense

19.33 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta di Williams-Andreescu. Giocatrici in campo per il riscaldamento

S.Williams cerca il primo titolo del 2019 nella finale del Wta Toronto

La nativa di Saginaw (testa di serie n°8 del Premier 5 canadese), dopo aver ricevuto un bye al primo turno e sconfitto la belga Elise Mertens, la qualificata russa Ekaterina Alexandrova, la giapponese Naomi Osaka e la qualificata ceca Marie Bouzkova se la vedrà nell’ultimo atto contro la canadese Bianca Vanessa Andreescu (n°27 Wta, che ha avuto la meglio contro la connazionale e wild card Eugenie Bouchard, la russa Daria Kasatkina, l’olandese Kiki Bertens, la ceca Karolina Pliskova e la statunitense Sofia Kenin).

Nessun precedente tra le due, quindi assisteremo ad un incontro inedito, con la 23 volte campionessa Slam che è alla sua novantaseiesima finale in carriera (bilancio di 72 vinte e 23 perse), la quinta alla Rogers Cup, mentre la canadese classe 2000 è al suo quarto ultimo atto, con due titoli conquistati su tre.

Serena Williams ha iniziato il 2019 alla Hopman Cup, per poi raggiungere i quarti di finale all’Australian Open. Sul cemento gioca poi soli altri due tornei, conclusi con altrettanti ritiri (durante il terzo turno sia ad Indian Wells che a Miami); la stagione sul rosso la vede giocare due tornei, con il ritiro avvenuto a Roma prima di giocare il secondo turno ed il terzo turno raggiunto al Roland Garros. Su erba gioca solamente a Wimbledon e raggiunge la finale, arrendendosi però alla rumena Simona Halep.

La nativa di Mississauga, invece, ha cominciato l’anno con la finale conquistata ad Auckland, dove però è stata battuta dalla tedesca Julia Goerges, salvo poi perdere al secondo turno dello Slam australiano. Il primo titolo stagionale (e della carriera) arriva al Challenger di Newport Beach, dove sconfigge nell’ultimo atto la statunitense Jessica Pegula, centrando poi la semifinale ad Acapulco e vincendo il secondo torneo nel Premier Mandatory di Indian Wells (battendo in finale la tedesca Angelique Kerber), salvo poi ritirarsi per un infortunio alla spalla durante il quarto turno di Miami. A causa di questo problema fisico salta tutti i tornei su terra battuta, giocando solo all’Open di Francia (arrivando al secondo turno) e saltando i Championships.

S.Williams – Andreescu, i precedenti

Confronto inedito

S.Williams – Andreescu, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.