LIVE Juventus ultimo giorno di mercato : Boateng e Meunier I nomi nuovi sul piatto

7:33 Si comincia! Segui con noi in live l’ ultimo giorno di mercato della Juventus. Il “gong” di chiusura, scatta alle 22:00

Ultimo giorno di mercato in casa Juventus.

Un mercato che puó regalare ancora tante emozioni, con la squadra bianconera impegnata su piú fronti per sfoltire, sí, la rosa. Ma per mantenere, comunque alto, il livello della competitivitá.

Una delle trattative spuntate nelle ultime ore, è quella che coinvolgerebbe Jerome Boateng, arcigno difensore del Bayern Monaco dal quale Paratici avrebbe giá ottenuto il via libera per il prestito.

Trasferimento bloccato peró da mister Sarri, che ha non pochi dubbi sull’ affidabilità del difensore tedesco. Occhio allora al nome di Medhi Benatia, cavallo di ritorno che, dopo gli attriti avuti in inverno con Allegri, sarebbe disposto a tornare subito a Torino.

Con una pedina in piú nel reparto difensivo, potrebbe partire Daniele Rugani, sedotto e abbandonato dalla Roma, che gli ha preferito Chris Smalling. Per il difensore sono davvero poche le chances di andare altrove, ma Paratici proverà, sino all’ ultimo, a trovare la soluzione più congeniale per il ragazzo.

Occhio al possibile scambio di terzini tra De Sciglio e Meunier, che potrebbe surriscaldare, ancora una volta, l’ asse Torino-Parigi.

A centrocampo resta vivo il “sogno” Ivan Rakitic, ma manca un accordo col Barcellona per la contropartita. Attenzione, allora al nome di Bernardeschi che potrebbe, secondo indiscrezioni, finire nella trattativa.