LIVE Lazio – Roma diretta e classifica in tempo reale: probabili formazioni

16.50 – PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-2): Strakosha, Acerbi, Luiz Felipe, Radu, Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile.

16.50 – PROBABILE FORMAZIONE ROMA ( 4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, Cristante; Ünder, Zaniolo, Florenzi; Dzeko.

Subito il derby della Capitale tra Lazio – Roma alla seconda giornata di campionato: la prima di Fonseca, Inzaghi per bissare la vittoria dello scorso anno.

La seconda giornata, dopo Juventus – Napoli, ci regala un altro big match: subito il Derby della Capitale tra la Lazio di Inzaghi e la nuova Roma di Fonseca. Il tecnico bianco-celeste si affida alle sue certezze e mette in campo l’ormai collaudato il 3-5-1-1: Strakosha tra i pali, difesa a 3 con i titolarissimi Acerbi e Radu insieme a Luiz Felipe che completa il terzetto. Centrocampo formato con Lazzari e Lulic sugli esterni insieme a Milinkovic, Leiva e Luis Alberto con Correa trequartista dietro all’unica punta Immobile che guiderà l’attacco Laziale. Fonseca, in queste prime partite, non ha sconvolto la Roma e si affida al 4-2-3-1 usato da Di Francesco: Pau Lopez a difendere i pali con la difesa a 4 composta Zappacosta e Kolarov sulle fasce con Mancini e Fazio centrali. Il centrocampo sarà guidato da Pellegrini con il ballottaggio tra Diawara e Cristante sulla trequarti Under, Zaniolo e Florenzi dietro all’unica punta che sarà Edin Dzeko.