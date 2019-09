LIVE Napoli – Liverpool diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

16.20 – PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Mertens.

16.20 – PROBABILE FORMAZIONE LIVERPOOL ( 4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Manè.

Prima giornata di Champions League con il Napoli che affronterà i campioni d’Europa al San Paolo per cominciare al meglio questo percorso europeo.

Ricomincia lo spettacolo della Champions League con un impegno non indifferente per il Napoli allenato da Carlo Ancelotti: i partenopei, infatti, dovranno vedersela contro i campioni in carica del Liverpool allenati da Jurgen Klopp. Ancelotti sembra voglia affidarsi all’ormai consolidato 4-4-2 rivoluzionando l’attacco visto sabato contro la Sampdoria: a partire dall’inizio infatti partiranno Mertens affiancato da Lozano con Insigne che agirà invece da esterno di centrocampo insieme a Callejon, Fabian Ruiz e Allan. Klopp, invece, dovrà far a meno di Alisson: il portiere brasiliano starà fuori per molto tempo e Adrian prenderà il suo posto nella sfida di Napoli. Il trio davanti, invece, è confermato con Salah, Firmino e Manè ad attaccare la difesa partenopea che si è dimostrata facilmente perforabile nelle prime uscite di campionato.