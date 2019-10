LIVE Brescia-Fiorentina, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

17:30- PROBABILE FORMAZIONE BRESCIA (4-3-1-2): Joronen-Sabelli-Cistana-Chancellor-Martella-Bisoli-Dessena-Romulo-Aye-Donnarumma. All. Corini

17:15- PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (3-5-2): Dragowski-Milenkovic-Pezzella-Lirola-Pulgar-Badelj- Castrovilli-Dalbert-Ribery-Chiesa. All. Montella

L’ottava giornata di serie A termina con il posticipo tra Brescia e Fiorentina. Le Rondinelle sono reduci da due ko consecutivi, quello in casa contro la Juve e quello al San Paolo contro il Napoli, terminati entrambi con il risultato di 2-1. La squadra di Corini ha, però, dimostrato tanta qualità in questo primo scorcio di stagione e cercherà di tornare a fare punti già stasera. Di fronte la Fiorentina, una squadra in salute che, dopo un avviso con il freno a mano tirato, sembra aver ritrovato entusiasmo e continuità di risultati: tre vittorie negli ultimi tre incontri e 11 punti.

In caso di successo i Viola aggancerebbero il Cagliari e si porterebbe a soli due lunghezze dal Napoli. Rispetto agli undici scesi in campo nell’ultima uscita contro il Napoli, Corini dovrebbe operare due soli cambi, con Romulo al posto di Spalatek ad agire sulla trequarti e Mateju per Martella sulla corsia sinistra di difesa. Per il resto confermato Sandro Tonali in cabina di regia, con Bisoli e Dessena al suo fianco nel tridente di centrocampo. Rimane, invece, in dubbio fino all’ultimo Balotelli. Montella, invece, dovrebbe schierare i suoi con l’ormai consueto 3-5-2. Nessun cambio rispetto alla vittoria di misura di due settimane fa in casa contro l’Udinese. Chiesa e Ribery dovrebbero dunque essere i due termini offensivi, mentre Milenkovic, Pezzella e Caceres che dovrebbe comporre il fortino davanti a Dragowski.