LIVE Cittadella – Cosenza diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

16.55 – PROBABILE FORMAZIONE CITTADELLA ( 4-3-1-2): Paleari, Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Benedetti; Vita, Iori, Branca; Panico; Diaw, Celar. Allenatore: Venturato.

16-55 – PROBABILE FORMAZIONE COSENZA ( 4-3-3): Perina; Capela, Monaco, Legittimo, D’Orazio; Bruccini, Kanoutè, Sciaudone; Carretta, Rivière, Baez. Allenatore: Braglia.

L’ottava giornata di Serie B si apre con l’anticipo tra Cittadella – Cosenza in diretta dal Tombolato su Dazn a partire dalle ore 21.

CITTADELLA – COSENZA, PRESENTAZIONE DEL MATCH

Torna in campo la Serie B e si apre con l’anticipo del venerdì tra Cittadella e Cosenza con le due squadre che si trovano in due stati di forma differenti. Il Cittadella guidato dal Mister Venturato, viene da 3 vittorie consecutive e vuole continuare questa striscia vincente cercando i 3 punti contro i calabresi. Venturato conferma il suo ormai collaudato 4-3-1-2 con il duo offensivo Celar e Diaw supportati da Panico sulla trequarti: centrocampo formato da Capitan Iori, Branca e Vita. I calabresi, invece, sono alla ricerca della prima vittoria stagionale: i rossoblu, tra l’altro unica squadra di Serie B ancora senza vittorie, tornano al 4-3-3 con il tridente Carretta-Rivière-Baez e l’ex Litteri, al rientro dopo l’infortunio, pronto a subentrare a partita in corso. Di seguito le probabili formazioni.