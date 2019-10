LIVE F1 Qualifiche GP Messico 2019, diretta e classifica in tempo reale: inizio ore 20.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

QUALIFICHE GP MESSICO 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, diciottesima prova del Mondiale di F1

Nella prima giornata di prove libere del GP Messico 2019 , all’Autodromo Hermanos Rodriguez, il miglior tempo è stato ottenuto da Sebastian Vettel; con la Ferrari, che realizza 1’16”607 durante la FP2. Il secondo rilevamento cronometrico lo ottiene l’olandese della Red Bull Max Verstappen, fermandosi a poco più di un decimo e precedendo l’altro ferrarista Charles Leclerc (il suo distacco dal compagno di squadra è di 465 millesimi). Quarta la prima delle Mercedes con Valtteri Bottas (ad oltre sei decimi dalla vetta), davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, mentre è sesta la Toro Rosso di Daniil Kvyat. Chiudono la top-10 la Alexander Albon (Red Bull), la Toro Rosso di Pierre Gasly, Carlos Sainz (McLaren) e la Renault di Nico Hulkenberg.

Lotta a centro gruppo come al solito piuttosto serrata, con un secondo di distacco tra l’undicesimo (Lando Norris, McLaren) ed il diciottesimo (Kevin Magnussen, Haas). Pista piuttosto scivolosa, con numeri testacoda durante le due sessioni, e solamente le Frecce d’Argento hanno provato la mescola dura, con le due Rosse che si sono concentrate sugli pneumatici a mescola media e soft. Incidenti per Lance Stroll ed Albon: il canadese durante la prima sessione (nella quale Nicholas Latifi ha guidato al posto di Robert Kubica), il tailandese durante la seconda (in entrambi i casi hanno provocato la bandiera rossa.

F1, GP Messico: l’albo d’oro delle pole position all’Autodromo Hermanos Rodriguez

Piloti

4 – Jim Clark (Regno Unito): 1963, 1964, 1965, 1967

3 – Ayrton Senna (Brasile): 1986, 1988, 1989

2 – Nigel Mansell (Regno Unito): 1987, 1992

1 – John Surtees (Regno Unito): 1966

Jo Siffert (Svizzera): 1968

Jack Brabham (Australia): 1969

Clay Regazzoni (Svizzera): 1970

Gerhard Berger (Austria): 1990

Riccardo Patrese (Italia): 1991

Nico Rosberg (Germania): 2015

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2016

Sebastian Vettel (Germania): 2017

Daniel Ricciardo (Australia): 2018

Costruttori

6 – Lotus: 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1986

3 – Williams: 1987, 1991, 1992

McLaren: 1988, 1989, 1990

2 – Ferrari: 1970, 2017

Mercedes: 2015, 2016

1 – Cooper: 1966

Red Bull Racing: 2018

F1, GP Messico 2019: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV.