LIVE Inter – Borussia Dortmund diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

9.45 – PROBABILE FORMAZIONE INTER ( 3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku, Lautaro.

9.45 – PROBABILE FORMAZIONE BORUSSIA DORTMUND ( 4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Delaney, Witsel; Sancho, Brandt, Hazard; Götze.

Va in scena la 3 giornata di Champions League con la sfida tra Inter – Borussia Dortmund match molto importante che varrà il secondo posto.

INTER – BORUSSIA DORTMUND , PRESENTAZIONE DEL MATCH

Torna in campo la Champions League e, dopo la vittoria della Juventus e la sconfitta dell’Atalanta, oggi scenderanno in campo Napoli e l’Inter che affronterà il Borussia Dortmund in una sfida molto importante per il proprio girone. Conte sa benissimo l’importanza di questa sfida e si prepara ad affrontare i tedeschi con il suo solito 3-5-2 ormai collaudato anche con i nerazzurri: nessun dubbio in difesa con Skriniar – De Vrij e Godin che ha superato gli acciacchi delle ultime partite. Assenza importante a centrocampo: Sensi non ha recuperato dall’infortunio e verrà sostituito da Gagliardini che farà reparto con Brozovic e Barella supportati da Asamoah e Candreva sulle fasce mentre in attacco nessun dubbio, spazio alla coppia Lukaku – Lautaro. Anche il Dortmund, però, dovrà fare i conti con delle assenza pesanti: non saranno della partita Reus ( attacco influenzale) e Paco Alcacer per infortunio. Per Favre, dunque, conferma il suo 4-2-3-1 con T. Hazard a sostituire Reus e Gotze punta al posto di Alcacer.