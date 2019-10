LIVE Lazio – Atalanta diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

8.30 – PROBABILE FORMAZIONE LAZIO ( 3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe , Acerbi, Radu; Lazzari , Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

8.30 – PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA ( 3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler , Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All.: Gasperini.

Dopo la sosta nazionali, si torna in campo con la Serie A: l’anticipo vede sfidarsi Lazio – Atalanta sfida che può valere tanto per le posizioni alte della classifica.

LAZIO – ATALANTA, PRESENTAZIONE DEL MATCH

La sosta per la Nazionali è finita e si torna in campo con la Serie A subito con una sfida importante quella tra Lazio e Atalanta che può valere tanto per le posizioni alte della classifica. Inzaghi si affida all’ormai consolidato 3-5-2 per la sfida contro i bergamaschi: il tecnico biancoceleste dovrà far a meno di Lucas Leiva squalificato nell’ultima partita, al suo posto giocherà Parolo insieme a Milinkovic Savic e Luis Alberto a supporto della coppia in avanti che sarà Correa – Immobile con Caicedo che parte dalla panchina. Mister Gasperini rilancia Hateboer sulla fascia destra, mentre sul lato opposto è serrato il ballottaggio tra Gosens e Castagne. In difesa Toloi sicuro del posto, Palomino e Masiello in leggero vantaggio su Kjaer e Djimsiti; in avanti, complice l’infortunio di Zapata, giocherà Muriel, dal 1′ anche Gomez e Ilicic.