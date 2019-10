Parma-Genoa 5-1 ( Video Highlights): manita degli emiliani. Panchina bollente per Andreazzoli

90’+2′- Terminata la gara.

90’+1′- Tiro di Kouame ben parato da Sepe in angolo.

89′- Saranno due i minuti di recupero.

88′- Tiro di Cornelius che termina di poco fuori.

86′- Gervinho fermato al momento dell’ingresso in area di rigore.

84′- Hernani recupera un pallone e lo consegna Gervinho che poi viene fermato dalla retroguardia rossoblu.

82′- Ammonito Kouame per gioco pericoloso.

80′- GOOOLL!! 5-1 Parma con Kulusevski che riesce a scartare Radu in ritardo sull’uscita di un pallone all’indietro dato lentamente da Ankersen.

78′- Cross di Ghiglione con Pinamonti che non riesce a prendere la palla per un colpo di testa.

76′- Colpo di testa di Ghiglione ravvicinato su Sepe. La palla termina alta sopra la traversa.

75′- Esce Dermaku ed entra Pezzella.

73′- Punizione per il Genoa conquistata da Ghiglione.

71′- Cross di Cornelius ma la palla termina dall’altra parte del campo.

68′- Gervinho stavolta arriva in area e fornisce la palla a Barilla che tira e Ankersen riesce a deviare in angolo.

67′- Gervinho fermato al momento dell’ingresso in area di rigore.

64′- Tiro di Hernani ben parato da Radu.

62′- Cornelius prende la palla che però dopo la conclusione arriva alta sopra la traversa.

59′- Fuori Scozzarella al suo posto Hernani.

56′- Colpo di testa di El Yamiq ma la palla termina fuori abboandantemente.

53′- Esce Goldanica ed entra Ankersen.

51′- GOOOLLL!!!! 4-1 Genoa con Pinamonti che si gira e mette la palla in rete alle spalle di Sepe.

50′- GOOOOLLL!!! 4-0 Cornelius che getta la palla in rete dopo assist di Kulusevski.

48′- Conclusione di Scozzarella che termina di poco a lato.

45′- Esce Pandev ed entra Pinamonti.

45′- Ripresa iniziata.

SECONDO TEMPO

45’+2′- Terminata la prima frazione.

45’+1′- GOOOLLL!! 3-0 Cornelius con assist di Gervinho al volo insacca in rete velocemente.

45′- Saranno due i minuti di recupero.

43′- Fallo di Gervinho in attacco e il Genoa può ripartire con un calcio di punizione.

41′- GOOLLL! 2-0 Parma con Cornelius che prende di testa su punizione di Scozzarella.

39′- Punizione di Schone con la palla che viene allontanata da difesa parmense fuori dall’area di rigore.

37′- GOOOLL! 1-0 Parma con Kucka che in area di rigore prende la palla con la punta e la mette nel set dopo assist di Kulusevski.

33′- Colpo di testa di Goldanica ancora Sepe che riesce ad allontanare la minaccia.

31′- Decisivo Sepe sul tiro di Pandev.

29′- Ammonito Scozzarella dall’arbitro perchè non vuole uscire dal campo.

27′- Giallo per Scozzarella per intervento brutto su Pandev.

24′- Tiro di Kulusevski con la palla che termina tra le mani di Radu.

21′- Cross di Ghiglione con la palla che arriva a Pajac che ritorna a crossare con l’uscita sbagliata da Sepe si ritrova Pandev che per un pò che non trovava i gol.

18′- Cross di Pajac ma manda la palla sopra la traversa.

15′- Un’altra chiusura di Dermaku che non fa passare cross pericoloso di Ghiglione.

13′- Colpo di braccio in area di rigore di El Yamiq e il VAR analizza il caso.

11′- Entra Cornelius ed esce Inglese.

9′- Inglese rimane in panchina perchè si infortuna.

7′- El Yamiq intervento brusco su Inglese che appare dolorante uscendo dal campo.

5′- Chiuso Pandev da Dermaku al momento dell’ingresso dell’area di rigore.

3′- Tiro di Barillà da fuori ma la palla termina di poco a lato.

1′- Match iniziato.

FORMAZIONI UFFICIALI

17.30- FORMAZIONE UFFICIALE PARMA (4-3-3): Sepe-Darmian-Iacoponi-Dermaku-Gagliolo-Scozzarella-Kucka-Barillà-Kulusevski-Gervinho-Inglese. All. D’Aversa

17:15- FORMAZIONE UFFICIALE GENOA (3-5-2): Radu-Goldaniga-C. Zapata-El Yamiq-Ghiglione-Schone-Radovanovic-Lerager-Pajac-Koume-Pandev. All. Andreazzoli

PROBABILI FORMAZIONI

17:00- PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-3): Sepe-Darmian-Iacoponi-Gagliolo-Giuseppe Pezzella-Kucka-Hernani-Barilla-Kulusevski-Inglese-Gervinho. All. D’Aversa

16:30- PROBABILE FORMAZIONE GENOA (3-5-2): Radu-Goldaniga-C. Zapata-El Yamiq- Radovanovic-Lerager-Schone-Giglione-Barreca-Kouame-Pinamonti. All. Andreazzoli

Vincere per gettarsi nelle parti alte. Questo l’obiettivo di D’Aversa che vuole vedere la sua squadra mettersi a ridosso almeno delle prime otto del campionato. Il tecnico parmense ha recuperato alcuni uomini durante la pausa e può ora sfidare il Genoa con più calma e ragionare di più sulle proprie scelte.

Roberto Inglese di tornare al top, sarà lui a guidare l’attacco della squadra di D’Aversa nella interna contro il Genoa. Ai suoi lati Gervinho e la sorpresa Kulusevski, che con l’Under 21 svedese ha fatto tre gol in una settimana e torna al Tardini voglioso di ripetere il centro messo a segno contro il Torino. In difesa ritorna a Darmian sulla fascia che potrebbe fornire tanti filtranti in attacco. A centrocampo la coppia Hernani–Kulusesvski potrebbe dar fastidio alla diga genoana.

Andreazzoli sceglie in difesa Goldanica, Zapata e El Yamiq. Il muro di centrocampo. formato da Lerager, Schone con Ghiglione e Barreca vedranno di spuntarla per portare alla coppia Kouame e Pinamonti molte soluzioni per attaccare e segnare più facilmente. Ritorna quindi la coppia d’attacco di inizio stagione che malaguratamente non ha segnato molto e perciò poi il Genoa è penultimo in classifica sopra la Sampdoria che occupa ancora l’ultimo posto.