LIVE Roma-Brescia, diretta risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

FORMAZIONE UFFICIALE

14:00- FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (4.2-3-1): Pau Lopez-Florenzi-Mancini-Smalling-Kolarov-Diawara-Veretout-Zaniolo-Pellegrini-Kluivert-Dzeko. All. Fonseca

13:50- FORMAZIONE UFFICIALE BRESCIA (4-4-2): Joronen-Sabelli-Cistana-Chancellor-Martella-Bisoli-Tonali-Ndoj-Romulo-Donnarumma-Torregrossa. All. Grosso

La Roma sfida il Brescia all‘Olimpico per provare a stare in scia Champions. Dopo gli ottimi risultati gli uomini di Fonsenca non vogliono perdere occasione per restare attaccate al treno delle prime quattro. Ancora tante assenti per vari motivi da una parte all’altra. La vigilia è stata caratterizzata del caso Balotelli, con l’attaccante ex Inter che non è stato nemmeno convocato dal tecnico delle Rondinelle. Dzeko e compagni dovranno cercare di ricompattarsi e tornare al successo per superare l’Atalanta, sconfitta ieri dalla Juve per 3-1, e cercare di insidiare Lazio e Cagliari, appaiate al terzo posto con 24 punti.

I precedenti tra le due squadre sorridono ai giallorossi, che nelle ultime 17 sfide hanno perso solo due volte, vincendone otto e pareggiandone sette. Davanti a Pau Lopez ritorna Florenzi con Mancini e Smalling centrali con Kolarov che coprirà la fascia destra. A centrocampo c’è Diawara che formerà la diga con Veretout, Zaniolo e Pellegrini. In attacco Dzeko e Kluivert nel secondo tempo quasi sicuramente l’ingresso di Under. Dall’altro canto Sabelli e Cistana formeranno la difesa bresciana con Chancellor e Martella. Bisoli e Tonali. Ndoj e Romulo a centrocampo insieme a Donnarumma e Torregrossa che formeranno l’attacco.