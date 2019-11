LIVE Trentino-Verona, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

PROBABILI FORMAZIONI

16:10- PROBABILE FORMAZIONE TRENTO: Russell-Vettori-Giannelli-Candellaro-Kovacevic-Lisinac. All. Lorenzetti

16:00- PROBABILE FORMAZIONE VERONA: Birarelli-Boyer-Donati-Spirito-Zanotti-Sole. All. Grbic

Dopo conquistato il bottino pieno a Vibo Valentia, Trento si appresta a giocare la gara casalinga contro il Verona per rafforzare il primato in classifica e superare Civitanova che dovrà mantenere il turno di riposo. Sull’1 a 1 è Kovacevic in Calabria a prendere per mano i suoi, che dominano anche in virtù dell’efficacia in battuta. E’ lui ha spezzare l’equilibrio anche nel quarto set, dando il là al mini-break dal 19-19 al 22-19 che consegna il match agli ospiti.

L’Itas Trentino non avrà particolari problemi di formazione e il tecnico marchigiano potrà scegliere liberamente quale coppia di schiacciatori di posto 4 inserire nello starting six. Trentino Volley in questa circostanza scenderà in campo per la 820ª partita ufficiale di sempre e andrà a caccia della 573ª vittoria assoluta, eventualmente la 300ª di sempre di fronte al proprio pubblico, che potrà di nuovo ammirarla dal vivo già mercoledì 13 novembre nel match casalingo contro Piacenza.

Il nuovo corso della Calzedonia Verona, che ha riportato su una panchina di Superlega l’allenatore bulgaro Radostin Stoytchev è iniziato con due vittorie casalinghe ed una sconfitta sul campo di Perugia. Gli scaligeri hanno subito mosso la propria classifica, confermando di poter essere la mina vagante del torneo e di poter ambire ad una posizione di prestigio nel campionato italiano.