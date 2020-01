Serie A, LIVE Sassuolo-Torino 0-1: in corso il primo tempo

Sassuolo-Torino 0-1 (20′ Locatelli [A])

Serie A TIM, 20° giornata – Mapei Stadium (Reggio Emilia)



42′ Fallo di Rincon su Kyriakopolous. L’arbitro lo ammonisce con un cartellino giallo

38′ Fallo di Kyriakopolous su Belotti. L’arbitro lo ammonisce con un cartellino giallo

38′ Fallo di Verdi su Berardi. L’arbitro lo ammonisce con un cartellino giallo

31′ Gol annullato al Torino! Gol di Izzo annullato per un pallone fuori al momento del cross

29′ Sirigu! Miracolo del portiere granata! Azione di Caputo dalla destra, il portiere granata respinge prontamente

26′ Belotti! Occasione Torino! Sinistro pericoloso di Belotti in area, gioco fermato per fuorigioco

25′ Berardi! Occasione Sassuolo! Cross di Locatelli dalla distanza per Berardi, stop e tiro in porta che viene però deviato da Djidji

22′ Belotti! Occasione Torino! Bel tiro potente di Belotti davanti alla porta, bravo Consigli a respingere il pallone

20′ Granata in vantaggio dopo venti minuti al Mapei Stadium: corner di Verdi dalla sinistra, conclusione di Rincon in porta, Locatelli tenta il salvataggio sulla linea di porta ma il pallone si insacca!

20′ GOOOOOL!! Torino in vantaggio!! Autogol di Locatelli!!

15′ Fallo di contrasto di Obiang su Verdi. Calcio di punizione per i granata con Lukic

9′ Ancora Sassuolo protagonista: palla di Toljan dal fondo, Aina devia in corner

4′ Boga! Occasione Sassuolo! L’attaccante fa metà campo, arriva nella porta avversaria dove scarta alcuni avversari e tira un sinistro in porta, pallone che finisce fuori di poco!

1′ Fischia Massa, inizia Sassuolo-Torino! Primo pallone giocato dai neroverdi!

PRIMO TEMPO

17.59 – Squadre in campo agli ordini del direttore di gara, manca sempre meno al fischio d’inizio di Sassuolo-Torino

17.50 – Al Mapei Stadium presente tutta la dirigenza granata, a partire dal patron Urbano Cairo. Sono circa duecento i tifosi giunti da Torino a sostenere la squadra nella difficile trasferta di Reggio Emilia

17.28 – A dirigere l’incontro sarà il sign. Davide Massa, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Capaldo. Il quarto ufficiale è il sig. Volpi; al VAR Nasca e Meli.

17.13 – FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. All.: Mazzarri

17.12 – FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopolous; Obiang, Locatelli; Traorè, Berardi, Boga; Caputo. All.: De Zerbi

17.00 – Gentili lettori di SuperNews, buonasera da Davide Corradini e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Torino. A tra poco con le formazioni ufficiali del match.

QUI TORINO

Momento felice invece per i granata. Il Torino, infatti, è reduce da due vittorie consecutive, e oggi cercherà di portare a casa i tre punti per entrare in piena zona Europa League. Nel match dell’andata la spuntò il Toro per 2-1, con le reti di Simone Zaza e Andrea Belotti, ai quali rispose il primo gol in Serie A di Ciccio Caputo. Attualmente i granata sono all’ ottavo posto, con 27 punti all’attivo. Oggi il tecnico dovrebbe schierare il 3-4-2-1: non convocato l’ex di turno Zaza per un attacco influenzale.

QUI SASSUOLO

Momento delicato e difficile in casa Sassuolo. I neroverdi, dopo le tre sconfitte consecutive, sono alla ricerca di una vittoria per dare la svolta a questo campionato, allontanandosi dalla zona retrocessione (che dista solo 5 punti). Oggi vincere darebbe una scossa alla classifica, in attesa dei match di domani. Il tecnico De Zerbi, in caso di sconfitta, rischierebbe la panchina, con un esonero che non è da escludere. Nel frattempo probabile il 4-2-3-1 con qualche cambiamento rispetto all’ultima gara giocata, quella persa a Udine per 3-0.

Sassuolo-Torino, probabili formazioni

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopolous; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All.: De Zerbi

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. All.: Mazzarri