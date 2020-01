Diretta Zlatan Ibrahimovic in Italia: segui lo speciale cliccando su F5 o aggiornando il LIVE



LIVE Zlatan Ibrahimovic in Italia, la giornata di Ibra in diretta su SuperNews: dallo sbarco alle visite mediche. Una giornata che i tifosi milanisti sognavano da troppo tempo e ora si avvera. Anno nuovo e primo regalo. Domani sarà dunque una giornata importante per l’ AC Milan, che accoglierà a Milanello un gradito ritorno. Dopo cinque anni dall’ultima volta, ZLatan Ibrahimovic tornerà ad indossare la maglia rossonera. Insomma, vacanze finite per lo svedese che da giovedì sarà a Milano: ecco il programma della giornata.

Il Milan ha salutato il 2020 con un eloquente “Happy New Zlatan” sui social, e ora tocca a lui: domattina si aprirà ufficialmente la seconda vita rossonera di Zlatan Ibrahimovic e SuperNews vi aggiornerà in tempo reale su tutti i movimenti del nuovo attaccante di Pioli. Il campione svedese atterrerà a Milano alle 11 allo scalo dei voli privati di Linate, quindi sosterrà le visite mediche alla clinica La Madonnina. In agenda c’è ovviamente anche l’idoneità sportiva al Coni e infine un’opzione che sarà valutata solo in giornata. Intorno alle 16.30 infatti i nuovi compagni di Ibra si alleneranno a Milanello: se Zlatan avrà completato tutti i test potrà raggiungerli e cominciare prendere contatto.