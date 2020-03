LIVE Emergenza Coronavirus: le notizie di oggi 23 Marzo e ricadute sullo sport

LIVE Emergenza Coronavirus: le notizie di oggi 23 Marzo



C’è molta attesa per le misure del Governo sull’Emergenza Coronavirus che potrebbero arrivare nella giornata di oggi. Per quanto riguarda lo sport, come indicato dal comitato scientifico tutti i campionati di calcio internazionali sono stati sospesi fino a data da destinarsi, compresi i campionati di calcio italiani (dalla Serie A alla Serie D): ora bisognerà capire se si può giocare da Aprile in poi. Altro argomento che si dovrà trattare è il taglio degli stipendi dei calciatori, con alcuni club contrari.

Una cosa è certa. Nella giornata di ieri il nostro paese è stato travolto da notizie sconcertanti sui personaggi sportivi positivi al nuovo virus. Nella mattinata la notizia riguardava la positività di Paolo e Daniel Maldini, nel pomeriggio è arrivata la notizia della positività di Paulo Dybala e della fidanzata Oriana Sabatini. In tarda serata, infine, la Juventus ha fatto un comunicato tramite i propri canali social: “Ultimati i tamponi in casa Juventus, i positivi sono 3: Rugani, Matuidi e Dybala. Negativi tutti gli altri giocatori”. Tra i positivi al Coronavirus anche quattro giocatori del Portsmouth, club della terza divisione inglese. Da segnalare, infine, tra le notizie più eclatanti della giornata il licenziamento del vice-allenatore dell’Anderlecht Par Zetterberg, arrivato dopo lo stop al campionato, a causa di motivi finanziari del club. Ed ora cosa succede? Segui il LIVE di SuperNews!