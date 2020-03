LIVE Emergenza Coronavirus, oggi il decreto del governo: stop al campionato?

10.27 – Emergenza Coronavirus, manca ancora l’ufficialità ma molto probabilmente anche il match di domani sera al San Paolo tra Napoli ed Inter, valido per la Coppa Italia, verrà rinviato a data da destinarsi.

10.09 – E’ iniziato nove minuti fa a Roma, nella sede del Coni il Consiglio della Lega Serie A. Come già anticipato non si terrà invece l’Assemblea, che era prevista dopo il Consiglio di Lega.

09.43 – Inter, le prime parole di Steven Zhang dopo il post su Instagram che ha scatenato le polemiche. “Per me è molto importante che soprattutto in questo momento chi ha la possibilità di decidere metta la salute pubblica e la sicurezza davanti a tutto. Non si può giocherellare con il calendario e rischiare che le persone si affollino in uno stadio mettendo a repentaglio sicurezza e salute. Tutto questo non è uno scherzo: non è accettabile che si prenda anche il minimo rischio quando si parla di salute e per questo sento come presidente di un club di calcio e di chi fa parte dell’industria dello sport la missione e la responsabilità di dire alle persone la verità e di accertarmi che passi il messaggio corretto”.



09.35 – Eurolega, Valencia-AX Armani Milano a porte chiuse. Il match di domani, 05 marzo, si giocherà a porte chiuse. Lo ha disposto il governo spagnolo, secondo quanto riferisce l’emittente di Stato spagnola Rtve, in riferimento all’ Emergenza Coronavirus in atto nel nostro paese.

09.12 – Rinviata Juventus-Milan Coppa Italia, il comunicato della Lega: “Il Presidente della Lega Serie A, preso atto dell’ordinanza del Prefetto di Torino del 3 marzo 2020 n. 14801/2019/Area1 che dispone il differimento a data successiva della gara semifinale di ritorno di Coppa Italia Juventus–Milan in programma il giorno 4 marzo 2020 alle ore 20.45, comunica che la suddetta gara è rinviata a data da destinarsi“.

09.00 – L’assemblea di Lega prevista per oggi non si ci sarà perché non si raggiungerebbe il numero legale. Sarebbe stata un’assemblea sostanzialmente inutile, considerato che la maggioranza dei club è già d’accordo per recuperare le gare della 26^ giornata nel prossimo weekend. Gli unici club contrari quelli di Inter e Napoli. Si attendono novità riguardo le decisioni in merito all’emergenza Coronavirus.



Emergenza Coronavirus, c’è molta attesa per le misure del Governo che potrebbero arrivare nella giornata di oggi. Come indicato dal comitato scientifico si va verso lo stop di un mese di tutti gli eventi sportivi a porte aperte, compresi i campionati di calcio italiani (dalla Serie A alla Serie C): probabile quindi che si giochi a porte chiuse?

Una cosa è certa. In attesa del nuovo decreto del governo sull’Emergenza Coronavirus, la Serie A conta di recuperare la 26^ giornata nel prossimo weekend, nonostante la lettera dell’Inter alla Lega la quale si rifiuta la nuova proposta. Di fatto annullata l’assemblea prevista per oggi, mercoledì 4 marzo, visto che non si sarebbe raggiunto il numero legale. Dalla Spagna intanto fanno sapere, tramite il ministro della salute spagnola, che Valencia-Atalanta e Getafe-Inter si giocheranno a porte chiuse. La decisione spetta alla UEFA. Mentre per la stampa spagnola anche Siviglia-Roma e Barcellona-Napoli potrebbero giocarsi senza pubblico. Ed ora cosa succede? Segui il LIVE di SuperNews!