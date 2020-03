Serie A: arrivano le prime decisioni dei 20 club

La Lega Serie A si è riunita oggi in assemblea (grazie a una conference call) e i 20 club hanno affrontato il problema dell’emergenza Coronavirus e hanno preso decisioni importanti per quanto riguarda il campionato. Aspettando la riunione della UEFA prevista domani, martedì 17 marzo, in cui con molta probabilità verrà annunciato il rinvio dell’Europeo, in programma a giugno e luglio, i 20 club hanno discusso per quanto riguarda la conclusione del campionato di Serie A e le varie conseguenze (contratti dei giocatori in scadenza, sponsorizzazioni e diritti tv) di una conclusione posticipata: la deadline è stata fissata per il 9 maggio, data ultima per riprendere a giocare e svolgere tutte le giornate mancanti. Per ora non è stata presa in considerazione l’idea di stoppare definitivamente il campionato. Per quanto riguarda i contratti in scadenza, invece, la proposta è quella di spostare le scadenze a metà luglio, con una deroga alle norme delle regole Noif. Le società si aggiorneranno nei prossimi giorni, aspettando anche le decisioni della UEFA sul rinvio dell’Europeo e sullo svolgimento (idea Final Four a Instanbul) delle competizioni europee, Champions ed Europa League. La Lega Calcio Serie A, inoltre, si è trovata in sintonia con la posizione della FIGC, molto determinata a chiedere alla UEFA il rinvio di Euro 2020.