Egonu stellare porta Novara alla vittoria: 3-1

Al PalaIgor di Novara si è disputato l’anticipo della 20° giornata della Samsung Galaxy Volley tra Igor gorgonzola Novara e Saugella Monza. Gli arbitri del match sono stati Zanussi e Canessa.

Barbolini, l’allenatore di Novara schiera: Skorupa, Chirichella, Plak , Egonu, Piccinini, Gibbermeyer e il libero Sansonna.

Pedulla l’allenatore di Monza mette in campo: Hancock, Begic, Havelkova, Devetag, Dixon, Ortolani e il libero Arcangeli.

Nel primo set le squadre partono in equilibrio fino al 5-5 con un attacco di Ortolani. Novara attacca forte e arriva al break 8-5 grazie ad un mani out di Egonu. Le piemontesi allungano e si portano sul 16-8 con un invasione di Monza. Le lombarde cercano di raggiungere le avversarie, ma Novara vuole vincere il set che chiude 25-16.

Nel secondo parziale parte forte Novara che arriva in poco tempo al break di 8-3 con il punto di Chirichella. Monza cerca di reagire, ma le piemontesi allungano e si portano sul 16-8 con un attacco stellare di Egonu. Il set si chiude 25-15 con l’ennesimo attacco di Egonu.

Nel terzo set Monza reagisce e si porta in vantaggio 2-8 con un attacco out di Plak. Novara non molla e si porta in parità:9-9. Pedullà chiede il time out e mette in campo Candi. Le piemontesi prendono il largo, ma Monza grazie a un muro e un ace di Cambi si porta in parità: 22-22. Il set si chiude 22-25 con un attacco di Devetag.

Il quarto set inizia in equilibrio fino al 5-5 con un attacco di Ortolani. Novara vuole vincere il match e si porta avanti 8-5 con un ace di Egonu. Le piemontesi continuano a non lasciare spazio alle avversarie e arrivano sul 16-9 con un ace di Plak. Entra Bonvinici di Monza. Le lombarde reagiscono con Ortolani che porta il punteggio sul 21-15. Un Egonu stellare in attacco porta la sua squadra al set ball 24-19. Il set si chiude con un muro di Plak.