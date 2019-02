Samsung volley cup: Scandicci vince al tie break contro Busto Arsizio

Al Palazzetto dello sport di Scandicci si è disputata l’anticipo dell’ottava giornata della Samsung Volley Cup femminile tra Salvino del bene Scandicci e UYB Busto Arsizio. Gli arbitri del march sono stati Saltalippi e Santi.

Nel primo set le bustocche si portano subito avanti sul 3-8. Un attacco di Vasileva accorcia le distanze, portando il punteggio a 7-9. Il parziale continua con Busto Arsizio in avanti che sigla il 13-16 con un attacco di Herbots. Un attacco di Haak accorcia le distanze, portando la squadra sul 18-20. Un attacco di Gennari sigla il set point, 21-24 che viene annullato da Bosetti. Il parziale si chiude 22-25.

Nel secondo set è ancora Busto a portarsi avanti 1-3 grazie a Meijners, ma Scandicci pareggia e va sul 5-5. Un ace di Vasileva, un attacco di Haak e un muro di Bosetti portano il punteggio sul 8-5. Le bustocche contrattaccano, ma non riescono a stare al passo delle toscane allungano sul 16-13. Il match continua con Scandicci che continua a macinare punti avanzando sul 23-20. Grazie ad un attacco di Herbots le bustocche pareggiano, 23-23. Il parziale si chiude 25-23.

Nel terzo set Haak sigla due punti e porta il punteggio sul 3-1, ma grazie a Bonifacio e Meijners si pareggia. Il parziale continua in equilibrio fino al 10-10. Un errore al servizio di Orro regala il 16-13 alla squadra di casa. Scandicci continua a siglare punti e si porta sul 21-16. Mencarelli chiede time out. Mitchem entrata in campo al posto di Vasileva, segna il set ball 24-21 e chiude il set 25-22.

Nel quarto parziale le due squadra si danno battaglia rimanendo in equilibrio fino al 13-13. Scandicci si porta in avanti sul 15-13, ma Busto pareggia. Si continua con Meijners in attacco che sigla il 19-22, poi il 21-24. Il set si chiude 22-25.

Tie break inizia in equilibrio fino al 2-2. Busto si porta sul 2-4, ma Scandicci pareggia. Il set continua punto a punto fino al 9-9. Mitchem e Haak portano la squadra al set ball con il punteggio di 14-11. Time out. Entra Cumino al posto di Bonifacio. Il set si chiude 15-12 con un attacco di Haak.

Scandicci vince 3-2 portandosi in seconda posizione con Novara.

Scandicci: All. Parisi Bosetti, Adenizia, Haak, Vasileva, Stevanovic, Malinov, Merlo libero

Busto Arsizio: All. Mencarelli Orro, Grobelna, Botezat, Herbots, Gennari, Bonifacio, Leonardi libero.