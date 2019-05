Volley Superlega, Perugia-Civitanova: finale scudetto gara 4, streaming RaiPlay e diretta tv oggi dalle 18.00

Perugia in gara 4 ha la possibilità di chiudere i conti e vincere ancora una volta un altro tricolore. Torna avanti nella serie e sente il profumo di Scudetto. Nel pienone del Palabarton hanno spinto da subito quelli della Sir da subito con Atanasjievic e compagni, riuscendo quasi sempre a tenere freno la squadra di De Giorgi. Ora la Sir ha la possibilità di cucire sulla sua maglia il secondo Scudetto consecutivo della sua storia. Dopo due set vinti 25-17 e 25-20 Perugia prende il largo. Civitanova accusa il colpo e va in crisi arrivando a prendere anche l’ultimo set 25-17.

Le due squadre hanno vinto i primi incontri in casa, i Block Devils non perdono di fronte al proprio pubblico nei playoff da due anni e cercheranno di proseguire la propria striscia trionfale ma la Lube ha tutte le carte in regola per metterli in difficoltà. Perugia si affiderà al fuoriclasse Wilfredo Leon, all’opposto Alexsander Atanasjievic, alla solidità di Filippo Lanza e soprattutto al proprio pubblico per cercare di mettere sotto Civitanova che punterà sulla classe di Osmany Juantanorena, sulle bordate di Tsvetan Sokolov, sulla regia di Bruninho per provare il colpaccio in trasferta. Intanto Bernardi e il suo staff hanno preparato al meglio e molto attentamente questa gara decisiva. I rossoneri hanno confermato la loo imbattibilità al Palabarton dove non perdono nei play off da tre anni, i ragazzi di Lorenzo Bernardi sono semplicemente inarrestabili tra le mura amiche e hanno replicato il dominio inscenato settimana scorsa di gara -1. Questa volta sono bastati 80 minuti per chiudere i conti contro i cucinieri che non sono mai riusciti a placare l’onda d’urto dei padroni di casa.

Sarà un confronto molto duro che si giocherà probabilmente sul filo dell’equilibrio con i due allenatori Lorenzo Bernardi e Fefe De Giorgi che posseggono tutta la rosa a disposizione e dove gli uomini chiave dovranno fare la differenza da una parte e dall’altra. Battuta ed attacco saranno i fondamentali su cui punteranno le due contendenti, limitare il numero degli errori diretti avrà grande incidenza, lavorare bene con il muro-difesa potrà far pendere la bilancia dall’una o dall’altra parte.

Perugia spera che in gara 4 non ci siano problematiche rivelatesi nella gara 3, quella che ha fatto riaprire i giochi da parte di Civitanova. La Lube cercherà davanti al proprio pubblico di portare tutto in gara 5. Non bisogna dimenticare che gli umbri non hanno mai vinto in trasferta durante i play off negli ultimi due anni. Infatti i marchigiani sono gli unici che possono battere gli uomini di Bernardi che al momento sono i migliori che ci sono in Italia. Lo Scudetto lo meritano certamente, ma non sempre le cose vanno bene.

Perugia-Civitanova diretta tv e streaming

Gara 4 della finale Scudetto Civitanova-Perugia con inizio alle ore 20:30 sarà trasmesso in diretta da Raisport +HD (canale 227 di Sky 57 sul digitale terrestre in HD e 58 SD). La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Maurizio Colantoni con il commento tecnico dell’ex giocatore Andrea Lucchetta. In alternativa si potrà seguire la sfida, in streaming gratuito su Raiplay.