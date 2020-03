Earvin Ngapeth risulta positivo al test del Coronavirus

Dalla Russia arriva una notizia clamorosa, Earvin Ngapeth è il primo pallavolista contagiato dal COVID-19 e si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive di Kazan. Il giocatore francese si è sentito male il 12 marzo a rientro da un viaggio in Francia, per incontrare la famiglia, e ai primi sintomi di malessere ha informato direttamente il medico della squadra, che ha attivato la procedura di emergenza. A dare la notizia è stata l’agenzia RIA Novosti e confermata in queste ore anche dal giocatore stesso sui suoi profili social. Ricordiamo anche che la Russia è l’unico paese europeo in cui non sono ancora state sospese le competizioni di pallavolo e il campionato russo sta continuando regolarmente, anche se a porte chiuse. Proprio oggi 19 marzo si è disputata la semifinale di andata di CEV Cup tra Lokomotiv Novosibirsk e Zenit San Pietroburgo.

Le parole del dirigente dello Zenit Kazan

“Il giocatore è attualmente ricoverato a Kazan dove è sotto controllo medico. Siamo in costante contatto con lui. Ora è in condizioni soddisfacenti, direi persino buone e speriamo che in due settimane possa essere dimesso e tornare a disposizione della squadra. Earvin non è entrato in contatto con nessuno della squadra, quindi escludiamo la quarantena e abbiamo fatto tutto come previsto per non mettere in pericolo altri giocatori.”

Le parole del giocatore sui social

“Sono stato testato positivo al COVID-19 una settimana fa. La cosa più difficile è passata, ho passato 3 giorni complicati, ma ora è finita e uscirò dall’ospedale tra una settimana. State bene tutti a casa, non succede solo agli altri.“