Inghilterra-Italia streaming gratis DMAX e diretta tv Rugby-6 Nazioni, dove vedere il match oggi dalle 17.45

Il Sei Nazioni sta per volgere al termine. Penultima giornata che vede gli Azzurri sfidare l’Inghilterra nel tempio del rugby Twickenham. Gli Azzurri già hanno espugnato lo stadio inglese marzo 2018 quando gli uomini di Brunel vinsero 24 a 15, giocando una partita molto fisica e di sacrificio. Ora l’Inghilterra è fuori dal podio dove se lo giocheranno Irlanda e Galles la prossima settimana, quindi l’Italia deve provarci fino in fondo a vincere nel tempio del rugby.

Sul prato inglese andrà in scena una sfida impari, con l’Italia che ci arriva portandosi sulle spalle la zavorra di 20 sconfitte consecutive nel Torneo e un digiuno di vittorie lungo come una quaresima. Dopo il match con la Scozia, ritorna Parisse dopo aver avuto il lasciapassare dal test post commozione cerebrale e in prima linea Leonardo Ghiraldini lascia il compito di lanciare in touche a Luca Bigi, pronto a entrare in corsa al momento del bisogno. Per quanto riguarda il resto della squadra l’insieme è una conferma, con Padovani che all’ala si propone come l’uomo amuleto del gruppo. Contro gli albioni bisogna cercare di non fare gli errori che sono stati commessi contro Scozia e Irlanda con i tiri da fuori sbagliati dopo aver conquistato fantastiche mete. La potenza esiste in questa Italia con O’Shea che è un traghettatore fantastico e abile stratega in momenti di difficoltà. Ad aprire i confronti, domani, saranno Scozia-Galles, alle ore 15.15, ed Inghilterra-Italia, alle ore 17.45, mentre di domenica, alle ore 16.00, ecco la sfida Irlanda-Francia.

Inghilterra-Italia, come seguire il match in tv e streaming

Inghilterra-Italia, come seguire il match in tv. Appuntamento quindi con gli Azzurri alle 17:45. Il match si potrà vedere in chiarro in tv su DMAX, rete che tra l’altro è stata sempre la casa del rugby da quasi 5 anni a questa parte. Appuntamento quindi su quella che ormai è la casa del pallone ovale.